Tatar má už v zostave New Jersey Devils takmer isté miesto, NHL je ale divoká a môže sa ešte niečo stať

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar bol pred začiatkom tohtoročného prípravného obdobia v zámorskej NHL predmetom viacerých dohadov o jeho budúcnosti v klube New Jersey Devils . Tridsaťjedenročný skúsený krídelník si však výkonmi v prípravnom kempe takmer zabezpečil miesto v zostave "diablov" v úvode sezóny 2022/2023, podľa Nicka Villana z portálu Pucks and Pitchforks sa mu to podarí s pravdepodobnosťou 85 percent."Pred dvomi týždňami by som mu dal šancu možno 40 percent. Teraz sa zdá, že už si zaslúžil miesto v prvých dvoch útokoch Devils. V troch zápasoch strelil tri góly, vrátane víťazného proti Bostonu. V dueli proti Bruins ukázal, že stále má schopnosti strelca. Je naozaj blízko k účasti v otváracej zostave. Nie je to však isté a môže sa ešte niečo stať, napríklad výmena. NHL je divoká, všeličo sa môže stať," napísal Villano o slovenskom reprezentantovi.Tatar mal v ročníku 2021/2022 úspešnosť streľby len na úrovni 11,4 percenta, najmenej v jeho doterajšej kariére v kanadsko-americkej profilige. Odohral v nej už 741 zápasov so ziskom 419 bodov (197+222), vrátane play-off. Počas 12 sezón pôsobil aj v tímoch Detroit Red Wings Vegas Golden Knights . Slovensko reprezentoval na šiestich svetových šampionátoch aj na ZOH v Soči 2014. V roku 2016 bol členom Tímu Európy, ktorý sa dostal do finále Svetového pohára.