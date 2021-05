Tatar nazbieral tri mínusky, ale zahrá si v play-off NHL. McDavid a Draisaitl pokorili ďalšiu métu (video)

Postupový bod

McDavid má 102 bodov

Víťazný gól padol v predĺžení





11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Posledné štvrté postupové miesto do play-off z tzv. Kanadskej divízie NHL si vybojoval tím Montreal Canadiens . Znamená to, že po Zdenovi Chárovi Washington Capitals ), Erikovi Černákovi Tampa Bay Lightning ), Jaroslavovi Halákovi Boston Bruins ) a Tomášovi Jurčovi Vegas Golden Knights ) dostal možnosť zahrať si vo vyraďovacej časti v tejto skrátenej sezóne profiligy aj Tomáš Tatar Jeho Montreal si definitívu vybojoval ziskom bodu v domácom súboji s Edmontonom , ktorý napokon hostia vyhrali po zásahu Connora McDavida v predĺžení 4:3.Montreal má na štvrtej priečke vo svojej divízii náskok deviatich bodov pred Calgary, pričom Flames už môžu získať maximálne osem bodov. Tatar v pondelkovom zápase nebodoval, počas 11:27 min si pripísal jednu strelu na bránku a až tri mínusové body.Najväčší podiel na zisku postupového bodu Canadiens mali Artturi Lehkonen a Jake Evans, obaja dosiahli gól a dve asistencie. Tretí člen útoku, ktorý nazbieral osem bodov, bol dvojbodový Paul Byron."Verili sme si, že to spečatíme v tomto alebo nasledujúcom zápase. Dokázali sme to a teraz musíme na tom stavať do konca sezóny," vyhlásil fínsky útočník Artturi Lehkonen na webe NHL. "Výborne sme sa ako útok postavili tejto výzve. Nebol som nervózny, milujem takéto príležitosti," podotkol Jake Evans, ktorý predtým neskóroval v 40 zápasoch.Ani v pondelok sa nezastavil bodostroj menom Connor McDavid. Kapitán Edmontonu gólom a asistenciou navýšil svoj fantastický sezónny súčet na 102 bodov (33+69), zaznamenal šiesty viacbodový zápas v neprerušenej sérii. Jeho spoluhráč z útoku Leon Draisaitl prekonal hranicu 80 bodov. Momentálne ich má 81 za 30 gólov a 51 asistencií.Toto vysoko produktívne duo Edmontonu napodobnilo legendárny tandem Pittsburghu Maria Lemieuxa a Jaromíra Jágra zo sezón 1995/1996 a 1996/1997. Vtedy títo dvaja rovnako dosiahli hranicu 80 bodov v 54, resp. menšom počte zápasov ako teraz McDavid a Draisaitl. Žiadnym ďalším spoluhráčom z jedného tímu sa to odvtedy nepodarilo.Duo McDavid a Draisaitl sa postaralo aj o víťazný gól Oilers v predĺžení. Nemec našiel Kanaďana pred útočnou modrou a ten sa v nájazdovej pozícii nezmýlil. "Výborne nám nahralo do kariet, že sme hrali proti tímu, ktorý bojoval o play-off. Vycítili sme ich obrovskú snahu a nasadenie v tomto zápase. Bol to pre nás dobrý test s nastavením sa na play-off," vyhlásil Connor McDavid.Rovnako je už známe, že v 1. kole play-off narazia na seba druhý a tretí tím Východnej divízie, teda Washington a Boston. Séria sa začne v sobotu 15. 5. vo Washingtone a špecifická v drese Capitals bude najmä pre slovenského obrancu Zdena Cháru, predtým dlhoročného kapitána Boston Bruins. Washington a Boston si zmerajú sily vo vyraďovacej časti už po štvrtý raz od roku 2012.