Tatar sa tešil do kabíny: Zápasy s Čechmi ma nakopnú

Piešťany 23. apríla (TASR) - Slovenský útočník Tomáš Tatar si po náročnej sezóne v NHL doprial dostatočný oddych, hokejovým ošiaľom v týchto dňoch ešte nežije. Ako však povedal, všetko príde už v prvom prípravnom zápase proti Českej republike v piatok v Trenčíne. Fanúšikom pred začiatkom MS nesľubuje úspech, ale chce sa svojou hrou pričiniť o dobrý výsledok.Útočník Montrealu bol jeden z prvých hráčov z NHL, ktorí generálnemu manažérovi reprezentácie Miroslavovi Šatanovi prisľúbili účasť na MS.povedal Tatar na utorňajšom zraze v Piešťanoch.Tatar si po náročnej sezóne odpočinul, zápasy s Českom by ho mali opäť nakopnúť.Dvadsaťosemročný krídelník sledoval výsledky slovenskej reprezentácie už počas prípravných turnajov v Nemecku a vo Švajčiarsku, rovnako aj nedávne vystúpenia v Nemecku a Rakúsku.prezradil Tatar a na margo výsledkov dodal:Tatar reprezentoval SR na štyroch svetových šampionátoch, domáci by mal absolvovať po prvý raz.V tejto sezóne odohral v profilige za Montreal 80 zápasov, strelil 25 gólov a pridal 33 asistencií. Sezóna mu vyšla, ale reprezentačná kabína je pre neho niečo špecifické.Tatar pozorne sleduje play off v zámorí, odkiaľ by ešte mohli prísť do tímu Slovenska ďalší hráči. Prekvapenie sa zrodilo na účet víťaza základnej časti Tampy Bay i víťaza Západnej konferencie Calgary, Tatara však ich vyradenie až tak neprekvapilo.uzavrel Tatar.