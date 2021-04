Tatar si pripísal 20. asistenciu v sezóne a tešil sa z triumfu Montrealu, Carolina má napriek prehre istotu play-off (video)

Dosiahli dôležitý triumf

Carolina prehrala po predĺžení

Zaujal aj hetrik McDavida









27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Až na tretí pokus sa hráčom Montrealu Canadiens podarilo uspieť na ľade Calgary Flames v zámorskej hokejovej NHL , na pondelkovom triumfe Habs sa podieľal slovenský útočník Tomáš Tatar jednou asistenciou. Montreal v Calgary prehral v piatok aj v sobotu (2:4 a 2:5), teraz si však v boji o účasť v play-off pripísal dôležité dva body za víťazstvo 2:1.V tabuľke kanadskej Severnej divízie sa Canadiens na poslednom postupovom štvrtom mieste vzdialili práve svojmu pondelkovému súperovi na rozdiel šiestich bodov. Do konca základnej časti zostáva Montrealu odohrať ešte deväť duelov.Tomáš Tatar jubilejnou dvadsiatou asistenciou v tejto sezóne prihrával v presilovke na úvodný gól duelu Seha Weberovi. Za domácich síce onedlho vyrovnal rovnako v početnej výhode Elias Lindholm, ale dôležitý triumf pre Habs zariadil v druhej tretine Tyler Toffoli, ktorý strelil svoj už 25. gól v tomto ročníku."Dosiahli sme veľmi dôležitý triumf. Proti Calgary sa nám v ostatnom období príliš nedarilo, ale teraz sme spravili krok správnym smerom, ktorý nám umožní trochu voľnejšie sa nadýchnuť," povedal kapitán víťazného mužstva Shea Weber.Hráči Caroliny Hurricanes síce prehrali na ľade Dallasu Stars 3:4 po predĺžení, ziskom bodu však spečatili svoj prienik do vyraďovacej časti. V domácom mužstve nebodoval obranca Andrej Sekera , víťazný gól strelil v predĺžení Jamie Benn. Ten bol bezpochyby hlavnou hviezdou domácich, keďže v asistenciou sa tiež podieľal na všetkých predchádzajúcich góloch "hviezd".Bol to Bennov deviaty gól v predĺžení v kariére a v tomto ukazovateli vyrovnal klubový rekord Mika Modana. Zaujímavosťou je, že aj v predchádzajúcom zápase Dallas triumfoval po predĺžení s víťazným zásahom Jamieho Benna - v sobotu Stars zdolali Detroit 2:1 po predĺžení.Šieste víťazstvo z ostatných siedmich duelov drží v hre o vyraďovaciu časť aj Dallas, ktorý v tabuľke Centrálnej divízie stráca na štvrtý Nashville len dva body a v porovnaní s Predators má dve stretnutia k dobru.V pondelkových dueloch NHL zaujal aj hetrik hviezdneho Connora McDavida , ktorý ním režíroval triumf Edmontonu Oilers na ľade Winnipegu Jets 6:1. McDavid v tejto sezóne v 46 dueloch nazbieral už 81 bodov za 28 presných zásahov a 53 gólových prihrávok a je suverénnym lídrom produktivity celej súťaže.