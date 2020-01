Tatar skóroval a blysol sa aj efektnou asistenciou, Iafallo strelil hetrik a „predátori“ uspeli v prestrelke (video)

Gallagher prvou hviezdou zápasu









31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar sa dvoma bodmi zaslúžil o triumf Montrealu na ľade Buffala vo štvrtkovom zápase NHL. Tatar najprv asistoval pri víťaznom góle Brendana Gallaghera a potom gólom do prázdnej bránky pridal poistku na 3:1. Tatar má v tejto sezóne na konte už 18 gólov a 28 asistencií a so 46 bodmi je suverénne najproduktívnejší hráč Montrealu. Philip Danault na druhom mieste má 37 bodov.Tatar v zápase proti Buffalu odohral 16:23 min s bilanciou 1 gól, 1 asistencia, 2 strely na bránku, 2 plusové body.Prvou hviezdou sa stal Gallagher, ktorý oslávil návrat na ľad po šesťzápasovej zdravotnej absencii víťazným gólom. Tatar mu v 4. min druhej tretiny poslal efektnú a zároveň presnú krížnu prihrávku pred bránku, Gallagher zamiešal puk pred brankárom Carterom Huttonom a bekhendom strelil svoj 16. gól v sezóne.Ešte predtým v úvodných sekundách II. tretiny skóroval aj ruský "snajper" v službách Canadiens Iľja Kovaľčuk. Odpovedal na úvodný - presilovkový gól z hokejky Jacka Eichela z 8. min prvej tretiny. Tridsiaty presný zásah kapitána tímu Sabres v tejto sezóne nestačil ani na zisk bodu.Montreal vyhral piaty z ostatných siedmich zápasov, ale stále je vo Východnej konferencii až jedenásty s odstupom 8 bodov na ôsmu Carolinu. Hneď za ním je s mankom ďalších dvoch bodov Buffalo."V prvej tretine to bolo z našej strany ospalé, potrebovali sme zrýchliť pohyb. Bolo treba dostať viac pukov za chrbát obrany súpera. Hoci tam nebolo veľa priestoru, v druhej tretine sme si už počínali lepšie. Začali sme produkovať svoju hru," zhodnotil Gallagher na webe nhl.com."V prvej polovici prvej tretiny sme hrali pred ich obrancami a strácali veľa pukov v neutrálnej zóne. Keď sme zrýchlili hru a dostávali sa s pukom za ich obrancov, začali sme si vytvárať šance a prišli aj góly," vysvetlil tréner Montrealu Claude Julien.V súboji New Jersey - Nashville sa v gólovej prestrelke zrodilo víťazstvo hostí 6:5 po nájazdoch, uspeli v nich Filip Forsberg a Matt Duchene. Na ľade Arizony o triumfe Los Angeles rozhodlo až predĺženie. Všetky tri góly Kings vrátane víťazného na 3:2 strelil Alex Iafallo.* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 16:23 min, 1 gól, 1 asistencia, 2 strely na bránku, 2 plusové body