Tatar strelil gól a stal sa druhou hviezdou zápasu, Montreal si po pauze hravo poradil s Edmontom (video)

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ak sa niekto obával, ako bude vyzerať hra hokejistov Montrealu po 10 dňoch neplánovaného oddychu pre covidové problémy, musel byť milo prekvapený. Na prvý gól v súboji s Edmontonom stačilo Jesperimu Kotkaniemimu iba 18 sekúnd a po ďalších troch minútach pridal druhý gól iný Fín v zostave Canadiens Artturi Lehkonen Strelecky sa neskôr presadil aj Slovák Tomáš Tatar a stal sa druhou hviezdou zápasu. Brankár Carey Price si zasa za 17 zákrokov pripísal 49. kariérny shutout.Montreal zdolal Edmontom 4:0 (3:0, 1:0, 0:0), keď úplne vynuloval dve najväčšie ofenzívne hviezdy súťaže Connora McDavida a Leona Draisaitla. Tí až dosiaľ nazbierali úctyhodných 63, resp. 54 bodov, ale v utorok v Bell Centre dovedna len dvakrát vystrelili na bránku súpera."Nie je to ideálna situácia, keď hráte tri zápasy za sebou u súpera na dlhom tripe. Veľa sedíte a nič nerobíte. Užil som si ešte dva zápasy v Toronte, ale vôbec nie tento v Montreale," skonštatoval Connor McDavid. Kapitán Edmontonu predtým ťahal sériu 11 zápasov, v ktorých strelil 7 gólov a pridal 16 asistencií. Teraz vyšiel naprázdno."Dva rýchle góly nám veľmi pomohli, dodalo nám to veľa energie. Všetkým hráčom vyšiel tento zápas, bol to výsledok veľkej tímovej snahy," skonštatoval útočník Canadiens Paul Byron, ktorý sa blysol dvoma asistenciami.Montreal pred utorkovým duelom s Edmontonom "zmeškal" štyri domáce zápasy, lebo Jesperi Kotkaniemi a Joel Armia boli súčasťou protokolu NHL o ochorení COVID-19 . Mužstvo trénera Dominiquea Ducharmeho nútene pauzovalo od 22. marca."Vedeli sme, že sa do toho potrebujeme rýchlo dostať. Preto sme sa snažili robiť jednoduché veci a byť na ľade čerství," uviedol kapitán Montrealu Shea Weber . "Nezačali sme dobre, nehrali sme dobre a ani na konci to nebolo z našej strany dobré. Toľko k zápasu," sucho skonštatoval tréner Edmontonu Dave Tippett.Tomáš Tatar bol opäť súčasťou elitného útoku Canadiens, ktorý nazbieral 5 bodov za 2 góly a 3 asistencie. V 38. min slovenský krídelník pečatil na 4:0, keď strelou bez prípravy z hranice útočného kruhu profitoval z prihrávky Phillipa Danaulta a strelil svoj siedmy gól v sezóne. Aktuálne nazbieral 21 bodov v 31 zápasoch."Mali sme plán ustrážiť McDavida s Draisaitlom a podarilo sa nám to. S Phillom (Danaultom - pozn.) a Gallym (Gallagherom - pozn.) sme sa o tom rozprávali. Vedeli sme, že to bude výzva. Avšak nielen náš útok sa na tom podieľal, ale celý tím. Na konci boli z toho dva veľké body pre naše mužstvo po hernej prestávke," skonštatoval Tomáš Tatar na klubovom webe Canadiens.Tridsaťročný krídelník mal v zápase okrem gólu aj dva plusové body a tri strely na bránku. To všetko počas 19 striedaní a takmer trinásť a pol minúty na ľade. Po zápase odpovedal aj na otázku, ako sa mu darí riešiť problém so slabšou produktivitou v tejto sezóne."Sám neviem, čo sa stalo. Momentálne dostávam viac priestoru a cítim sa dobre. Mám väčšie sebavedomie a viac vidím ľad. Keď máte sebavedomie, cítite sa lepšie a potom aj hráte lepšie. Budem pokračovať v tvrdej práci pre naše mužstvo," dodal Tatar.Montreal je v tzv. Kanadskej divízii NHL štvrtý o 6 bodov za Edmontonom a 8 bodov za lídrom z Toronta. Aktuálne však odohrali hráči Canadiens o 4-5 zápasov menej ako ich súperi v divízii.