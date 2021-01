Tatar vystihol nepresnú rozohrávku a pripísal si asistenciu, Montreal opäť zdolal Vancouver (video)

Kariérne maximum

Významná príchuť pre brankára

24.1.2021 (Webnoviny.sk) - Tomáš Tatar má zo šiestich zápasov nového ročníka NHL na konte 6 bodov (3+3). Slovenský krídelník mal podiel aj na štvrtom triumfe Montrealu v sezóne a druhom nad Vancouverom (5:2) v rozpätí troch dní. Tatar v 50. min vystihol nepresnú rozohrávku obrancu súpera Quinna Hughesa, pretlačil puk na Brendana Gallaghera a ten strelil rozdielový gól na 3:2.Neskôr ešte poistili víťazstvo Canadiens Jonathan Drouin a do prázdnej bránky Joel Edmundson. Tatar odohral 15:17 min a okrem asistencie sa prezentoval jednou strelou a dvoma "hitmi".Montreal odohral všetkých šesť doterajších zápasov NHL u súperov, ale ani jeden neprehral v riadnom hracom čase a s 10 bodmi tróni na čele celej súťaže. Canadiens sú jediný tím v histórii profiligy, ktorý v úvodných šiestich zápasoch sezóny na cudzom ľade vybojoval v každom aspoň jeden bod. Podarilo sa im to v sezóne 1968/1969 (5-0-1) a tiež aktuálne (4-0-2)."Všetky štyri útoky hrajú dobre a strieľajú góly. Samozrejme, máme stále aj čo zlepšovať. Chce to byť menej vylučovaný a menej inkasovať v oslabeniach. Myslím si, že ako tím sme silní na oboch koncoch klziska a verím, že si to udržíme," povedal Tatar pre zámorské médiá ešte pred sobotným súbojom proti Vancouveru,, tretím v rade proti tomuto súperovi.Hoci sa lanská sezóna skončila pre šírenie koronavírusu už v polovici marca, Tatar si 61 bodmi v 68 zápasoch utvoril kariére maximum v NHL.Zároveň sa vtedy stal najproduktívnejším hráčom Canadiens. Aktuálne majú viac bodov ako 30-ročný rodák z Ilavy z jeho spoluhráčov iba Tyler Toffoli (8) a Jefff Petry (7). Tatar tvrdí, že úvodných šesť zápasov na ľade súpera v tejto sezóne prispelo k tomu, že mužstvo sa viac zomklo a aj preto prišli dobré výsledky."Nálada je výborná. Sme veľmi radi, že sme tieto úvodné dva týždne mohli stráviť spoločne. Naďalej však musíme zostať pokorní a tvrdo pracovať. Cítim, že máme sebavedomie, ale zažívame spolu aj veľa zábavy. A to je dôležité," doplnil Tatar na webe Canadiens."Nebudem klamať, som nadšený. Pre nikoho nie je jednoduché začať sezónu šiestimi zápasmi mimo vlastného štadióna. Postupne sme sa však zlepšovali a v tíme začala fungovať chémia. Tento 'road trip' nám priniesol veľa pozitívneho na ľade aj mimo neho," skonštatoval tréner Montrealu Claude Julien pre NHL.com.Sobotný triumf 5:2 nad Vancouverom mal významnú príchuť pre brankára Careyho Pricea, lebo bol jeho 350. v NHL. Tridsaťtriročný gólman strávil celú kariéru v tíme Canadiens, ktorý ho draftoval v roku 2005 z piateho miesta. Jeho aktuálne čísla v tzv. regular season sú 350 víťazstiev - 250 prehier po 60 minútach a 76 prehier po predĺžení alebo nájazdoch.Zaujímavý štatistický zápis pridal aj strelec jedného z gólov hostí Nick Suzuki. Tento 21-ročný rodák z kanadského Ontária bodoval v každom z úvodných šiestich zápasov sezóny (2+4). Stal sa len desiatym hráčom organizácie Canadiens za posledných 45 rokov, ktorému sa to podarilo."Veľmi sa mi páči štýl, akým hrá. Tvrdo trénuje a špeciálnu pozornosť venuje aj detailom. Je to taký mini Patrice Bergeron. Môžeme sa na neho spoľahnúť v mnohých rozličných situáciách," povedal o Suzukim jeho tímový kolega Jonathan Drouin.