Tatarov ukážkový blafák zariadil triumf Montrealu, Marinčin s mínuskami a Dallas dostal sedem (video)

19.1.2020 (Webnoviny.sk) - Do dvanástich sobotňajších zápasov NHL sa zapojili štyria slovenskí hokejisti, dvaja sa tešili z víťazstiev svojich mužstiev. Richard Pánik si pripísal jednu asistenciu a Washington aj vďaka ďalšiemu hetriku svojho kapitána Alexandra Ovečkina zvíťazil v New Yorku nad Islanders 6:4.Pánik odohral celkovo 9:09 min a bilanciu si rozšíril aj o 1 "hit" a 1 mínusový bod. V tejto sezóne zaokrúhlil počet kanadských bodov na desať (5+5).Washington po dvoch tretinách prehrával 1:4, ale v tretej časti piatimi gólmi pochoval nádeje NY Islanders na víťazstvo. Ovečkin sa dostal na hranicu 692 gólov v kariére, čím preskočil Maria Lemieuxa (690) a vyrovnal Steva Yzermana na deviatej priečke histórie NHL.Na ôsmeho Marka Messiera stráca dva zásahy. Prvý gól strelil 34-ročný moskovský rodák v 11. min a hostia vtedy viedli 1:0. V 46. min znížil na 3:4 a napokon 56 sekúnd pred koncom tretej tretiny do prázdnej bránky pečatil na 6:4 pre Capitals.V tejto sezóne má Ovečkin na konte 34 gólov a na dva presné zásahy sa priblížil lídrovi strelcov Davidovi Pastrňákovi z Bostonu."Nechal som na ľade všetko, lebo mám pred sebou týždeň voľna. Byť súčasť histórie je úžasné a výnimočné. Užívam si to. Sú to samé veľké mená a ja mám pred sebou ešte rok a pol zmluvy. Uvidíme, čo bude potom," uviedol Alexander Ovečkin, cituje ho portál NHL. "A čo vravím na náš obrat z 1:4? Nikto sa nechce dostať v zápase do takej situácie, ale stalo sa a my sme ukázali vnútornú silu. Nevzdávame sa za žiadneho stavu. Nikto z nás nechce prehrávať," doplnil Ovečkin.Ďalší slovenský útočník Tomáš Tatar síce klasicky nebodoval, ale Montrealu zabezpečil triumf nad Vegas premeneným samostatným nájazdom a stal sa prvou hviezdou zápasu. Tatar oklamal Marca-Andreho Fleuryho naznačením strely a potom predviedol ukážkový blafák do forhendu.Montreal triumfoval 5:4 po nájazdoch a z posledných piatich zápasov dosiahol štvrté víťazstvo. Canadiens mohli vyhrať aj v riadnom hracom čase, ale v posledných dvoch minútach tretej tretiny za stavu 4:2 si nechali streliť dva góly.Jeden z gólov Canadiens dosiahol aj ruský útočník Iľja Kovaľčuk, celkovo má na konte už 8 bodov (4+4) z rovnakého počtu zápasov, odkedy začal hrávať za Montreal."Je to dobrý pocit, že sme zvíťazili, ale posledné dve minúty v riadnom hracom čase nemôžeme odohrať takto ľahkovážne," povedal Kovaľčuk. "Možno to nevyzeralo v závere pekne, ale máme dva body a pre fanúšikov to bolo vzrušujúce," poznamenal tréner Montrealu Claude Julien. "Ukázali sme charakter a odmenou je dôležitý bod," uviedol Peter DeBoer, ktorý utrpel prvú prehru ako tréner tímu z Las Vegas.Ďalší dvaja slovenskí hokejisti utrpeli so svojimi tímami nečakane vysokú prehry. Dallas prehral na ľade Minnesoty 0:7 a Andrej Sekera odohral 16:26 min s jednou strelou na bránku.Až štyri mínusové body si pripísal Martin Marinčin pri domácej prehre Toronta s Chicagom 2:6: Marinčin absolvoval na ľade 10:41 min, raz vystrelil na bránku súpera a dve strely zablokoval.* Richard Pánik (Washington) odohral 9:09 min, 1 asistencia, 1 "hit", 1 mínusový bod* Martin Marinčin (Toronto) odohral 10:41 min, 1 strela na bránku, 2 zablokované strely, 4 mínusové body* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 14:49 min, rozhodujúci nájazd, 2 strely, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod* Andrej Sekera (Dallas) odohral 16:26 min, 1 strela