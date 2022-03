Táto príležitosť už nebude. Balet SND uvádza posledné predstavenia slávneho diela

16.3.2022 (Webnoviny.sk) -Tanečná dráma Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci svetového choreografa Borisa Eifmana, ktorá vznikla podľa Dostojevského románu, mala premiéru v roku 2017. Ihneď sa zaradila k tomu najlepšiemu, čo mohli diváci v Balete SND vidieť.Posledná šanca vidieť pôsobivú inscenáciu v Balete SND bude v piatok 25. marca a na derniére v utorok 29. marca. Dielo zaznie pod dirigentskou taktovkou amerického dirigenta Kevina Rhodesa, ktorý v súčasnosti patrí k najvyhľadávanejším baletným dirigentom.Balet Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci sa vyznačuje mimoriadnou technickou náročnosťou, ktorá je priam na hranici zatancovateľnosti. Sprevádza ho hudba, ktorá nebola komponovaná špeciálne pre balet. V Bratoch Karamazovcoch je netradične spojená symfonická hudba Musorgského, Wagnera a Rachmaninova, ku ktorej sa pridávajú aj zbory, cigánske ľudové piesne a gitarové sóla."Ide o hudobnú koláž, pričom si treba uvedomiť, že je veľmi ťažké skombinovať melodiku a farbu hudby troch rôznych skladateľov tak, aby to nebolo rušivé. Je zaujímavé, že tu sa to podarilo a aj napriek tomu, že sú spojené časti, ktoré by možno hudobný dramaturg nikdy nespojil a ani obsahovo nesedia. V rámci tohto baletu to však zrazu perfektne funguje,” približuje dramaturg Baletu SND Kristián Kohút.Zaujímavosťou je, že v na premiére v Bratislave mal balet Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci dve prvenstvá.Prvýkrát ho zatancoval iný súbor ako Eifmanov vlastný, do ktorého si tanečníkov vyberá sám choreograf. A prvýkrát sa uvádzal v sprievode živého orchestra. To bola pre tanečníkov veľká výzva, pretože choreografia je podľa prvého sólistu Andreja Szaba vytvorená tak, že im môže ublížiť akákoľvek odchýlka v tempe."Je to práve pre náročnosť krokov a pre vysokú dynamiku. Jednotlivé sekvencie sú tak našľapané, že akékoľvek milimetrové zrýchlenie alebo spomalenie tempa môže znamenať problém. Pri rýchlejšom tempe sa to nestíha zatancovať, príliš pomalé zas pôsobí akoby sa tanečníci na javisku nudili,” opisuje prvý sólista."Hovorievam, že je to inscenácia na jeden nádych – otvorí sa opona, nadýchneš sa a vydýchneš, až keď padne opona. A to nielen my tanečníci na javisku, ale aj diváci. Človek tam nemá chvíľku na výdych, ako sa hovorí. Je to absolútne strhujúce divadlo,” uzatvára Szabo.Na posledných dvoch predstaveniach inscenácie Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci sa v úlohách bratov Karamazovovcov predstavia sólisti Baletu SND Konstantin Korotkov, Andrej Szabo a Kristian Achberger, v úlohe Grušenky diváci uvidia Ilincu Ducin.Informačný servis