Tatranské plesá nie sú kúpaliská, upozorňujú ochranári

Ilustračné foto. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 7. júla (TASR) – Ochranári upozorňujú návštevníkov, že tatranské plesá nie sú kúpaliská. „Priezračná studená voda plies priam nabáda turistov a ich psích spoločníkov, aby sa počas náročnej letnej túry ochladili a okúpali. Tatranské plesá sú však citlivým ekosystémom, sú domovom mnohých drobných živočíšnych druhov, jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku,“ zdôraznil riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko.Problémom podľa neho je, že náhradné populácie týchto druhov neexistujú alebo sú príliš vzdialené. Tieto chladnomilné druhy našli svoje útočisko v poľadovej dobe práve vo vyšších polohách tatranských plies. Známymi druhmi sú napríklad chránené glaciálne relikty žiabronôžka severská a veslonôžka.upozornil Majko.Podľa najnovších štatistík prídu do TANAP-u ročne 3,5 až štyri milióny návštevníkov. Keby sa len štvrtina z tohto počtu okúpala v plese, tak by sa nenávratne zmenila kvalita týchto ekosystémov.skonštatoval šéf tatranských ochranárov s tým, že prvotné poškodenie týchto ekosystémov vzniká už len samotným prístupom návštevníka k plesu, ktorý sa pohybuje mimo značkovaného turistického chodníka.Pobrežná okrajová časť plesa je citlivá na zošľapovanie brehov a tým aj vegetácie. Dochádza tak k erózii brehov, zakaľovaniu vody a poškodzovaniu pobrežnej vegetácie, ktorú často tvoria chránené druhy rastlín a pobrežných biotopov.vysvetľuje Majko.Z mnohých vedeckých štúdií je podľa neho známe, že látky obsiahnuté v niektorých krémoch spôsobujú hormonálnu nerovnováhu organizmov až poškodenia buniek.Zloženie syntetických vôní v krémoch nie sú výrobcovia povinný uverejňovať, no môžu sa za ním schovávať nebezpečné a karcinogénne chemikálie. UV filtre používané v opaľovacích krémoch spôsobujú u živočíchov reprodukčnú a vývojovú toxicitu a narúšajú funkciu štítnej žľazy.upozornil Majko.Za vstup návštevníkov do plies hrozí v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny pokuta až 66 eur. Tatranské plesá majú vysokú biologickú a kultúrnu hodnotu a z týchto dôvodov si vyžadujú čo najprísnejšiu ochranu.