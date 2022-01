Tatranské svahy prilákali počas sviatkov viac lyžiarov ako vlani, prišlo menej zahraničných návštevníkov

Návšteva Poliakov

Autá lyžiarov a skialpinistov

Málo využívaný skibus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Počas sviatkov a vianočných prázdnin prišlo na tatranské svahy viac ľudí oproti minulej sezóne, ktorá trvala pre pandémiu len do konca decembra. Ako však ďalej pre agentúru SITA povedal riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský, ani zďaleka však, čo sa týka návštevníkov, nedosiahli úroveň predchádzajúcich rokov.Podľa Slavkovského prišlo aj oveľa menej zahraničných lyžiarov. Parkovacie plochy v Tatranskej Lomnici však boli zaplnené, a to aj napriek tomu, že v lyžiarskom stredisku ich spoplatnili.Obsadené parkovisko v Tatranskej Lomnici vyvolávalo podľa Slavkovského dojem, že aj samotné stredisko je zaplnené. „Veľa ľudí obsadí autami parkoviská, no mnoho z nich príde so skialpinistickým výstrojom. Nie sú to celkom hostia strediska, neobsadia lanovky. Ani zďaleka nemáme takú vysokú návštevnosť, ako to bolo počas predchádzajúcich rokov, keď bola situácia normálna, teda pred pandémiou,“ opísal.Napriek nižšiemu počtu zahraničných lyžiarov prišlo podľa jeho slov pomerne dosť Poliakov. Bežne bolo na svahu počuť poľštinu a na parkoviskách evidovali poľské autá. „Boli tu aj nejakí lyžiari z Čiech, možno aj maďarskí či návštevníci z rusky hovoriacich krajín,“ dodal riaditeľ horského strediska. Stredisko fungovalo v režime OP, ľudí kontrolovali pri pokladniciach aj pri vstupe do strediska.Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici ešte pred sezónou avizoval spoplatnenie parkovacích plôch. Parkovanie so zľavou mali iba lyžiari s dennými skipasmi, úplne bezplatne parkovali majitelia celosezónnych skipasov. Áut však na parkovisku neubudlo.„Predpokladali sme, že efekt bude väčší, ako sa v skutočnosti dostavil, a teda, že nastane to, že ľudia si aspoň na tie krátke vzdialenosti autá nezoberú, keďže budú musieť zaplatiť,“ skonštatoval Slavkovský. Autá ale nepatrili len lyžiarom, no aj spomínaným skialpinistom, ktorých z roka na rok pribúda. „Vidíme, že parkovacie plochy, ktoré sú k dispozícii, ani na tú pomerne nízku návštevnosť, ktorá v strediskách v súčasnosti je, nestačia,“ zhodnotil.Lyžiari v Tatrách pritom majú k dispozícii skibus, ktorý ich prepraví do lyžiarskych stredísk v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese, využívajú ho však málo.„Každý by rád zaparkoval čo možno najbližšie k svahu a z toho vyplýva ten veľký pohyb áut a veľká návštevnosť na parkoviskách,“ vysvetlil ďalej Slavkovský. Situáciu by podľa neho mohlo zlepšiť prípadné vybudovanie ďalších parkovacích miest či vysunutie parkovania mimo Tatranskú Lomnicu.