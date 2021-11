Tatranskí hotelieri sa tešia zo zmeny opatrení. Ľudí prosia, aby sa zdržali slovných útokov

OTP režim zamestnancov

Bojkot a slovné útoky nie sú na mieste

Rezervácie prichádzajú na poslednú chvíľu

11.11.2021 (Webnoviny.sk) - Za dobrú správu pre cestovný ruch a gastro označili tatranskí hotelieri možné otvorenie reštaurácií či ubytovacích zariadení v čiernych okresoch pre očkovaných a ľudí po COVID-e. Ide o súčasť balíka opatrení, ktoré by mali platiť v praxi čoskoro, po definitívnom schválení.Ako ďalej tlmočila názory podnikateľov v cestovnom ruchu pre agentúru SITA Lucia Blaškov á, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry, určite to pomôže zachrániť zimnú sezónu.Podľa jej slov by síce všetci v odvetví cestovného ruchu boli najradšej, ak by mohli služby poskytovať všetkým zákazníkom bez rozdielu, no uvedomujú si vážnosť situácie a rozhodnutie vítajú.Zákon, ktorý zavádza zásadné opatrenia v boji proti pandémii ochorenia COVID-19 , schválila vláda v stredu. Do parlamentu ide v skrátenom legislatívnom konaní. Ako vo štvrtok informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová , vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) sa následne upravia ďalšie opatrenia.Je medzi nimi aj spomínané otvorenie prevádzok a ubytovacích zariadení v čiernych okresoch pre zaočkovaných zákazníkov a tých, ktorí za posledných 180 dní prekonali COVID. Vláda zároveň odsúhlasila úpravu povinností prevádzkovateľov. Tí budú musieť kontrolovať OTP režim svojich zamestnancov a dvakrát týždenne ich testovať.Zároveň budú mať povinnosť odmietnuť vstup do prevádzkových priestorov zariadení tým osobám, ktoré sa odmietnu preukázať dokladom totožnosti alebo dokladom v rámci OTP. Rovnako budú mať právo osobu, ktorá po vstupe do prevádzky poruší opatrenia ÚVZ SR, vykázať.Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre v súvislosti s aktuálnymi náladami verejnosti zdôraznili, že to nie sú podniky, ktoré určujú pravidlá svojho fungovania, len ich implementujú do praxe.„Bojkot, slovné útoky na personál či podnikateľov tak nie sú na mieste. Všetci potrebujú žiť a tvoriť tržby, z ktorých živia zamestnancov,“ zastala sa ich výkonná riaditeľka OOCR.Zároveň doplnila, že mnohí zamestnávatelia v cestovnom ruchu kontrolovali a testovali svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19 už predtým, aj bez vyhlášky. A to pre ochranu zamestnancov samotných, aj klientov. „Veríme, že každý nájde spôsob, ako to implementovať a dodržať,“ uviedla ďalej.Hotely v Tatrách sa teda zrejme budú môcť opäť naplno venovať príprave na zimnú sezónu, Vianoce a Silvester.„Tento proces sa vlastne ani nezastavil, všetci verili, že zimná sezóna v nejakej podobe bude, takže sa znovu otvoria rezervačné systémy. Vianoce či Silvester sa pripravujú dlhodobo vopred, preto ich bude potrebné iba oprášiť,“ vysvetlila Blašková.Rezervácie na Silvester do hotelov prichádzali ešte pred preradením Popradského okresu medzi čierne, a teda pred ich zatvorením. No kým po minulé roky býval Silvester vypredaný už v októbri, tento rok tomu tak nie je.„Aj naďalej pretrváva trend, že rezervácie prichádzajú na poslednú chvíľu, to znamená, že ľudia si napríklad rezervujú pobyt na víkend len v stredu či vo štvrtok pred ním. Predtým to bolo možno aj dva týždne vopred,“ skonštatovala riaditeľka OOCR.