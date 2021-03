Tatranský ľadový dóm udržujú vo forme a dúfajú, že ho v apríli budú môcť ešte sprístupniť

dóm

20.3.2021 (Webnoviny.sk) - Tatranský ľadovýna Hrebienku vo Vysokých Tatrách udržujú vo forme naďalej chladiace technológie. V regióne dúfajú, že jednu z najväčších zimných atrakcií si návštevníci budú môcť ešte pozrieť.Zatiaľ bola verejnosti prístupná vlani takmer mesiac, pre nariadenia vlády v súvislosti s pandémiou ju však koncom roka zatvorili.„Tatranský ľadovýje v perfektnej kondícii. Pokiaľ by sa situácia zmenila pozitívnym smerom v čase po Veľkej noci alebo v apríli, v čo dúfame, chceli by sme ho ešte sprístupniť verejnosti, keďže tento rok tento ľadový skvost videlo minimum návštevníkov naživo,“ povedala pre agentúru SITA výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.Pandemická situácia, nutnosť testovania a zatvoreniepred Vianocami spôsobili podľa OOCR medziročne až 70-percentný pokles návštevnosti tejto už tradičnej atrakcie za mesiace november a december.Od januára ju nenavštívil nikto. Pritom v minulosti si stavbu z ľadu počas sezóny pozrelo aj viac ako 200-tisíc návštevníkov.Stavba na Hrebienku má podobu Chrámu Kristovho vzkriesenia v Petrohrade. Je umiestnená v klimatizovanej kupole s priemerom 25 metrov, pričom najvyšší bod stavby dosahuje výšku 12 metrov.Je dielom osemnástich sochárov z Česka a Slovenska, ktorých viedol staviteľ Adam Bakoš. Podľa OOCR na stavbu použili 1 880 blokov ľadu, ktoré vážili viac ako 225 ton. Vstup do nej je každoročne bezplatný.