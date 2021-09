Tatry a Liptov zavedú pre turistov sprísnený režim, zmeny nastanú v prevádzke lanoviek aj gastre

Oddelené terasy a dezinfekcia lanoviek

Zmeny sa dotknú aj Liptova

Ružomberok ostáva zelený

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Aktuálne najprísnejšie opatrenia sa od pondelka 13. septembra dotknú aj Vysokých Tatier a ich návštevníkov. Popradský okres prejde z oranžovej do červenej fázy. Najviac to pocítia v rámci služieb kabínkových lanoviek v Tatranskej Lomnici.Ako v piatok informoval riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský, počet osôb v nich bude obmedzený na 50 percent alebo členov jednej domácnosti. Rovnako bude táto preprava fungovať v režime Kompletne zaočkovaní, pričom toto opatrenie sa nebude týkať detí do 12 rokov veku.Splnenie tejto podmienky sa bude podľa Slavkovského kontrolovať pri nákupe lístkov a pred nástupom do lanoviek. Ako dodal, povinnosťou je tiež prekrytie dýchacích ciest počas cesty lanovkou, ako aj v interiéri respirátorom FFP2.Gastronomické prevádzky ostanú podľa Slavkovského naďalej v režime OTP. „Na dvoch miestach, na Hrebienku a na Skalnatom Plese, nechávame dve oddelené terasy s okienkovým predajom bez stolov k dispozícii pre všetkých, teda v režime Základ,“ vysvetlil.Od príchodu pandémie však podľa jeho slov naďalej vo zvýšenej miere dezinfikujú kabínkové lanovky nielen dezinfekčnými prostriedkami, ale aj špeciálnymi lampami.Zmeny sa dotknú od pondelka aj strediska Jasná v Nízkych Tatrách v okrese Liptovský Mikuláš. Aktuálne sú tam v prevádzke lanovky v línii na Chopok z juhu aj zo severu.„Kým na juhu platí už od minulého týždňa oranžový režim, na liptovskej strane budú sprísnené podmienky podľa pravidiel oranžového COVID automatu od pondelka 13. septembra. V praxi pôjde predovšetkým o kontrolu režimu OTP na lanovkách aj v gastronomických prevádzkach,“ priblížil riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.Podmienky návštevy sa nebudú meniť vo vodnom parku v Bešeňovej na Liptove, keďže okres Ružomberok ostáva naďalej v zelenej fáze. Naopak, v Tatralandii bude vstup umožnený len osobám v režime OTP.„Kapacita areálu bude obmedzená na polovicu rovnako ako kapacita Keltského saunového sveta,“ informoval riaditeľ vodných parkov Igor Mráz.