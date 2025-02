Tatry aj po sviatkoch praskajú vo švíkoch, turisti k nám prichádzajú nielen z Poľska, ale aj z Litvy či Rumunska

Ako prvé sa obsadzujú populárne miesta bližšie k zjazdovkám

Stúpla aj návštevnosť zo zahraničia

1.2.2025 (SITA.sk) - V regióne Vysokých Tatier je aj po sviatkoch a zimných prázdninách rušno. Najviac počas víkendov, no nezaostávajú ani pracovné dni. Začali sa totiž poľské prázdniny, ktoré sa už odrážajú na návštevnosti.Nasledovať budú aj české a slovenské. Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej hlásia hotelieri spokojnosť. Obsadenosť hotelov je podľa jej slov priemerne na úrovni približne 80 percent.Hoci sa voľné kapacity v ubytovacích zariadeniach podľa Blaškovej nájsť stále dajú, aj naďalej platí, že populárne miesta, bližšie k zjazdovkám, sa obsadzujú najskôr.„Oplatí sa určite plánovať vopred, pretože neplatí vzorec, že posledné izby sa predávajú lacnejšie. Naopak, kvôli vysokému dopytu ceny bývajú na poslednú chvíľu vyššie. Týka sa to aj jarných prázdnin,“ pripomenula. Najväčší záujem býva o Vysoké Tatry počas prázdnin západného a východného Slovenska, najmenej v prípade stredného, kde sú podľa výkonnej riaditeľky OOCR dostupné domáce lyžiarske strediská.Zároveň sa v uplynulých týždňoch v lyžiarskych strediskách rozbehli lyžiarske zájazdy. „Vďaka snehovým podmienkam sa stále lyžuje vo všetkých strediskách, a vďaka nízkym teplotám sa posledné dni aj dosnežovalo technicky,“ opísala Blašková. Lyžuje sa aj v menších podhorských tatranských strediskách.„Prírodného snehu je menej, takže počasie až tak nepraje skialpinistom, ale vysokohorskej turistike naopak áno. Dostupné trasy, ktoré nie sú v uzávere, sú v dobrom stave, hoci snehu by sme privítali viac,“ poznamenala výkonná riaditeľka miestnej OOCR. Zatiaľ sa však vo Vysokých Tatrách podľa nej sezóna vyvíja veľmi dobre. Pocitovo stúpla aj návštevnosť zo zahraničia, okrem spomínaných Poliakov prichádza aj veľa maďarských turistov, Litovcov a Lotyšov či Rumunov.