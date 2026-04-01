Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
Tatry ovládol BILLA Žampa Cup: najväčšie lyžiarske preteky detí na svete si užili tisíce návštevníkov aj svetoví slalomári
Tagy: Billa Žampa Cup Lyžovanie PR Preteky
Štrbské Pleso ožilo uplynulý víkend 11. ročníkom pretekov BILLA Žampa Cup, ktoré z pôvodne lokálnej akcie vyrástli až na najväčšie detské lyžiarske preteky na svete. Podujatie spojilo profesionálov a ...
V roku 2014 začínala akcia bratov Žampovcov, slovenských reprezentantov v zjazdovom lyžovaní, vo Vysokých Tatrách s niekoľkými pretekármi. Túto sezónu sa podujatie rozšírilo už do štyroch európskych krajín a na tratiach celkovo privítalo takmer 1500 detí. Lyžiarske preteky BILLA Žampa Cup tak sú dôkazom, že mládež stále má záujem o šport a pohyb, ak ju k tomu privedieme pozitívnym príkladom. Podujatie tento rok odštartovalo v Česku, odkiaľ sa presunulo do Poľska a následne, po prvýkrát, aj do Rakúska. Slovenské vydanie pretekov, ktoré sa konalo uplynulý víkend na Štrbskom Plese, bolo vyvrcholením tejto mimoriadne úspešnej sezóny.
"Keď sme s bratmi založili Žampa Cup, netušili sme, kam sa to celé môže dostať. Veľmi rád vidím, ako sa deti na našich pretekoch hecujú navzájom a ako z nich ide čistá radosť z lyžovania. Ak si odtiaľto odnesú chuť športovať, makať na sebe a možno raz aj snívať o Svetovom pohári, tak to celé má zmysel. Chceli by sme, aby deti verili vo svoje sny a sebavedome ich nasledovali. Rovnako je podľa nás dôležité, aby boli preteky pre všetkých prístupné, preto sú aj po desiatich rokoch stále zadarmo, bez štartovného. BILLA Žampa Cup je naším srdcovým projektom, pretože v každom z detí vidím aj kúsok z nás v období, keď sme začínali s lyžiarskou kariérou," približuje Andreas Žampa, ktorý so svojimi bratmi Adamom a Teom organizuje preteky BILLA Žampa Cup.
Výkony na snehu
Pretekári predviedli na svahu paralelný slalom a sily si zmerali jeden proti jednému. V zjazdoch sa stretlo viac ako 900 prihlásených detí, ktoré si výborne poradili aj s premenlivým horským počasím. Dievčatá a chlapci na štarte zároveň sledovali svojich kamarátov a vždy vedeli, čo sa deje na trati, a to vďaka ďalším LED obrazovkám, o ktoré sa podujatie tento rok rozšírilo.
Mládež si tiež mohla zasúťažiť v kategórii Hobby race, určenej pre rekreačných lyžiarov, a tiež v Skills race, jazde plnej prekážok a zábavy. Každý účastník dostal štartovací balíček s darčekmi od partnerov a kupónmi na občerstvenie. Tí najlepší získali medaily a hodnotné ceny.
Svetové lyžiarske hviezdy aj známe tváre zo Slovenska
Ešte väčšiu motiváciu pracovať na sebe a zdokonaľovať svoje lyžiarske nadanie deťom dodali výnimočné stretnutia so športovcami zo Svetového pohára. Počas víkendu sa na BILLA Žampa Cupe objavili český lyžiar Jan Zabystřan, poľská reprezentantka Maryna Gasienica-Daniel aj chorvátsky slalomár Samuel Kolega, ktorí sa ochotne a radi porozprávali či odfotili s každým, kto o to prejavil záujem. "BILLA Žampa Cup je pre mňa vždy neskutočný zážitok. Chalani to ozaj urobili ako Svetový pohár, atmosférou je to možno občas aj lepšie ako ,Sveťák‘. Klobúk dole za to úsilie a obrovskú prácu. Takéto preteky deti počas sezóny určite nezažijú, navyše si vďaka tomu môžu predstaviť, čo ich bude čakať v tých ,viac dospelých‘ kategóriách, ak pri tom vydržia. Určite si odniesli skvelý zážitok a ak sa im darilo, tak aj super ceny. Cez víkend som videl veľa nádejných malých lyžiarov, ale priorita je, aby ich to hlavne bavilo, aby pokračovali a myslím si, že niekoho z nich by sme mohli v budúcnosti vidieť aj vo Svetovom pohári," hovorí Jan Zabystřan.
Súčasťou podujatia tiež bola súťaž slovenských osobností a influencerov, ktorí predviedli svoje schopnosti na lyžiach a snowboarde. Jedinečnú atmosféru na Štrbskom Plese tak vytvorili aj olympijský medailista v golfe Rory Sabbatini, úspešný hokejista a člen prestížnej Hokejovej siene slávy Marián Hossa, influenceri Expl0ited – Peter Altof, Naty Kerny – Natália Körnerová, Adam Štrba, Natália Lopašovská či moderátorka, modelka a tanečníčka Jana Slačková. "Na BILLA Žampa Cupe som bola už druhýkrát. Veľmi som sa tam tešila, lebo spája všetko, čo mám rada – hory, lyžovanie, skvelú atmosféru, výborných ľudí, športovcov. Navyše bratia Žampovci sú moji kamaráti, som ich obrovský fanúšik, pretože urobiť najväčšie detské lyžiarske preteky na svete nie je vôbec málo. Obdivujem všetky tie deti, ktoré sa postavia na štart a sebavedomo sa spustia dolu. Víkend by mohli stráviť doma za počítačom, ale rozhodli sa venovať lyžovaniu, makajú, trávia dni aj týždne na svahoch. Bola som unesená z toho, ako lyžujú, akí sú odhodlaní a šikovní, pričom bolo cítiť aj veľkú podporu rodičov. Celé to pre mňa bolo pozoruhodné, veľmi im fandím a verím, že čo najviac z nich raz uvidíme na olympiáde alebo inom veľkom lyžiarskom podujatí," povedala Jana Slačková.
Dôležitou súčasťou BILLA Žampa Cupu je inklúzia, preto aj tento rok na Štrbské Pleso zavítali slovenskí paraalpskí lyžiari. Veľmi inšpiratívne na svahu pôsobila prítomnosť viacnásobných paralympijských víťazov Henriety Farkašovej s navádzačom Michalom Červeňom a Jakuba Kraka s navádzačom Branislavom Brozmanom, ktorí si odjazdili partnerské preteky. Mladé talenty so zrakovým alebo telesným znevýhodnením – Martinka Dugasová, Rudolf Sinčák a Dominik Pyšný – absolvovali paralelný slalom v nedeľu dopoludnia.
Občerstvenie a zábava s BILLA
Návštevníci si na BILLA Žampa Cupe užili aj pestrý sprievodný program. Nechýbali v ňom ovocie, káva, čaj, ochutnávky produktov, testovanie pretekárskych lyží či tombola o hodnotné ceny.
Keďže pre detských športovcov je dôležité sa počas výkonu posilniť, čakalo na nich aj výživné občerstvenie. Zabezpečila ho BILLA, generálny partner podujatia, s podporou svojho o. z. BILLA ľuďom. "Už roky motivujeme verejnosť k aktívnemu životnému štýlu a vyváženej strave, preto sme sa na BILLA Žampa Cupe postarali o prísun ovocia, mliečnych výrobkov, pitného režimu aj kvalitných produktov našich privátnych značiek," uviedla Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko a podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.
Novinkou na podujatí bol stan BILLA Pasta Party. V ňom si deti aj dospelí pochutnali na cestovinových jedlách, ktoré im zahnali hlad a doplnili energiu. Cestoviny z BILLA však mali aj dobročinný rozmer, pretože výťažok z ich predaja poputuje na podporu mladých lyžiarskych talentov. Okrem občerstvenia BILLA na podujatie priniesla dobrú náladu a zábavu pre celú rodinu, a to aj vďaka Arašidovi, maskotovi jej privátnej značky Nice Bites. Ten ľudí roztancoval, rozosmial a predviedol aj úctyhodný výkon na lyžiach. Malí i veľkí si tiež mohli vyskúšať slalomové preteky Super G vo virtuálnej realite či rozkrútiť koleso šťastia, ktoré každému prinieslo peknú výhru.
"S bratmi Žampovcami spolupracujeme už osem rokov a súčasťou nášho partnerstva je aj podpora ich jedinečných detských lyžiarskych pretekov. Toto partnerstvo pre nás predstavuje veľkú pridanú hodnotu, pretože spoločne pozitívne ovplyvňujeme mladú generáciu – motivujeme deti k pohybu, športu a k prekonávaniu nielen lyžiarskych, ale aj osobných výziev. Veľmi si vážime jedinečný prístup Adama, Andreasa a Tea Žampovcov – napriek tomu, že sú uprostred svojej aktívnej sezóny, venujú čas a energiu príprave týchto unikátnych pretekov. Je zreteľné, že im úprimne záleží na tom, aby deti inšpirovali k zimným športom, rozvíjali ich talent a odovzdávali im svoje skúsenosti. Zároveň nás teší, že 11. ročník podujatia prilákal tisíce nadšených návštevníkov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení skvelej atmosféry, a už teraz sa tešíme na 12. ročník pretekov," povedala Jana Gregorovičová.
