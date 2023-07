Taylor Swift doslova otriasla Seattlom, jej fanúšikovia vyvolali slabé zemetrasenie

„Swift Quake“

Swifties prekonali fanúšikov Seahawks

Vystúpi aj vo Viedni

28.7.2023 (SITA.sk) - Fanúšikovia Taylor Swift spôsobili počas dvoch nocí koncertov na Lumen Field v Seattli seizmickú aktivitu zodpovedajúcu zemetraseniu s magnitúdom 2,3. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na seizmologičku Jackie Caplan-Auerbach.„Swiftovské zemetrasenie“ prirovnávajú k takzvanému „Beast Quake“ z roku 2011, keď fanúšikovia Seattlu Seahawks vybuchli po touchdowne Marshawna „Beast Mode“ Lyncha. Následnú oslavu zaznamenal rovnaký miestny seizmometer ako koncert Swift, povedala Caplan-Auerbach pre CNN.Caplan-Auerbach, ktorá pôsobí ako profesorka geológie na Western Washington University, si všimla toto porovnanie v skupine o zemetraseniach v Tichomorí, ktorú moderuje na Facebooku, a okamžite sa pustila do práce.„Zobrala som údaje z oboch nocí koncertov a hneď som si všimla, že je to jasne rovnaký vzorec signálov,“ skonštatovala a dodala, že keď ich prekryje, „sú takmer identické“.Hlavný rozdiel medzi koncertmi z 22. a 23. júla, okrem prekvapení, ktoré Swift zvykne pridávať, predstavuje zhruba 26 minút.„Povypytovala som sa a zistila som, že nedeľné vystúpenie sa oneskorilo asi o pol hodiny, takže to sedí,“ podotkla.I keď bol rozdiel v magnitúde medzi „Beast Quake“ a „Swift Quake“ len 0,3, Swifties podľa Caplan-Auerbach prekonali fanúšikov Seahawks. „Otrasy boli dvakrát silnejšie ako pri 'Beast Quake',“ skonštatovala.„Hlavným rozdielom je dĺžka trvania otrasov. Radosť po touchdowne trvá niekoľko sekúnd, ale nakoniec utíchne. Je to oveľa náhodnejšie ako na koncerte. V prípade Taylor Swift som zozbierala asi 10 hodín údajov, kde rytmus ovládal správanie. Hudba, reproduktory, rytmus. Všetka táto energia môže vnikať do zeme a otriasať ňou,“ vysvetlila seizmologička.Americkú časť turné Eras ukončí Swift začiatkom augusta šiestimi koncertami v Los Angeles a následne sa vydá na medzinárodnú šnúru, ktorú odštartuje 24. augusta v Mexico City. V rámci nej sa predstaví napríklad aj v Poľsku a Rakúsku.