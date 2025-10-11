Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Gala    Hudba

11. októbra 2025

Taylor Swift vydala nový album The Life of a Showgirl


Očakáva sa, že platňa bude útočiť na popredné priečky hitparád na celom svete.



Zdieľať
Taylor Swift vydala nový album The Life of a Showgirl

Americká popová speváčka Taylor Swiftová vydala svoj dvanásty štúdiový album s názvom The Life of a Showgirl. Album s 12 skladbami produkovali dlhoroční spolupracovníci Swiftovej Max Martin a Shellback, dvaja švédski producenti, ktorí sa podieľali na niekoľkých z jej najväčších hitov, informuje stanica Sky News.


Americká popová hviezda Sabrina Carpenterová sa pridala k Swiftovej v titulnej skladbe ako jediná spolupracovníčka na albume, ktorý bol napísaný počas európskej časti Swiftovej rekordy prelomujúceho svetového turné Eras. Očakáva sa, že platňa bude útočiť na popredné priečky hitparád na celom svete.

V piatok sa v kinách uskutoční aj premiéra filmu The Official Release Party of a Showgirl, v ktorom bude mať svetovú premiéru videoklip k singlu The Fate of Ophelia. Sprístupnia aj zábery zo zákulisia a videá s textami piesní z nového albumu. Tento 89-minútový film premietnu v kinách po celých Spojených štátoch, pričom mnohé premietania sú už vypredané.



Swiftová (35) sa v piatok večer objaví v relácii The Graham Norton Show, kde povie, že chce najskôr dokončiť propagáciu albumu a až potom sa pustiť do „zábavnej“ úlohy plánovania svojej svadby. V časti, ktorá bola nakrútená vo štvrtok v Británii, 14-násobná držiteľka ceny Grammy hovorila o svojom zasnúbení s popredným hráčom National Football League (NFL) Travisom Kelceom.

„Naozaj ma prekvapil. Kým sme sa rozprávali v jeho podcaste, dal za svojím domom vybudovať kompletnú záhradu, aby ma tam mohol požiadať o ruku. Dal do toho všetko - dávam desať z desiatich,“ povedala Swiftová v The Graham Norton Show. Keď sa jej opýtali, kedy sa svadba uskutoční, odpovedala: „To sa len dozviete.“ Dodala: „Najprv chcem dokončiť album a svadba je z hľadiska plánovania až na druhom mieste. Myslím si, že jej plánovanie bude zábavné.“

The Life of a Showgirl je Swiftovej prvý album odvtedy, čo v auguste na sociálnej sieti Instagram oznámila svoje zasnúbenie s 35-ročným Kelceom, a to s popisom: „Tvoja učiteľka angličtiny a tvoj učiteľ telesnej výchovy sa idú zosobášiť.“

