Taylor Swift získala na Video Music Awards 2024 sedem ocenení

Popová megahviezda Taylor Switftová si z podujatia Video Music Awards (VMA) hudobnej stanice MTV odniesla v stredu sedem ocenení a z hľadiska celkového počtu cien za celú kariéru sa tak zaradila k speváčke Beyoncé.





Taylor Swiftová získala hlavnú cenu za video roka za svoje čiernobiele hudobné video k piesni Fortnight, ktoré sa odohráva na psychiatrii a v ktorom spolu s ňou vystupuje aj americký raper Post Malone. Podľa jej slov scéna odráža jej myšlienky počas písania skladieb na album The Tortured Poets Department."Toto video sa zdá byť veľmi smutné, avšak pri jeho výrobe bolo v skutočnosti najviac zábavy," povedala Swiftová pri preberaní sošky. Speváčka sa poďakovala svojim fanúšikom, že za ňu v súťaži VMA hlasovali, a vyzvala ich, aby v nadchádzajúcich amerických prezidentských voľbách prišli k urnám. Taylor Swiftová v utorok v príspevku na sieti Instagram podporila demokratickú kandidátku Kamalu Harrisovú, v stredu však jej meno nezmienila.Na konci večera dosiahol počet sošiek, ktoré 34-ročná Swiftová dosiaľ získala, číslo 30, čím sa za 40-ročnú históriu hudobných ocenení vyrovnala hiphopovej speváčke Beyoncé. V stredu si Taylor Swiftová odniesla ocenenie aj v kategóriách Umelec roka a Pieseň leta.Tohtoročné ocenenie za Video roka je už jej tretím za sebou - v roku 2022 ho získala za rozšírenú verziu videa All Too Well a v roku 2023 za Anti-Hero. Celkovo získala v tejto kategórii päť ocenení, čo je najviac spomedzi všetkých umelcov.Na začiatku show, keď video Fortnight vyhralo v kategórii Najlepšia spolupráca, Swiftová vyzdvihla Malonea ako "šialene talentovaného" a "neustále zdvorilého". "Trvalo mi večnosť, kým som ho prinútila, aby ma prestal volať madam," povedala speváčka na javisku UBS Arény v New Yorku, kde stála spoločne s Maloneom.Video Music Awards začala stanica MTV vysielať v roku 1984, medzi pamätné okamihy show patrí bozk speváčok Madonny a Britney Spears alebo šaty Lady Gaga zhotovené zo surového mäsa.V kategórii Najlepší nový umelec uspela speváčka Chappell Roan (Good Luck, Babe), v kategórii Afrobeats zase juhoafrická hudobníčka Tyla so skladbou Water. Najlepším videom založeným na latinskoamerických rytmoch sa stalo Mil Veces od brazílskej speváčky Anitty. Trofej za najlepšie K-pop video si odniesla speváčka Lisa zo skupiny Blackpink za svoj sólový hit Rockstar.Show otvoril raper Eminem so skladbou Houdini a Somebody Save Me, ktorú vo video feede spolu s ním odspieval aj country spevák Jelly Roll.Katy Perry, laureátka ceny Michael Jackson Video Vanguard Award, zaspievala hity Teenage Dream aj Firework. Cenu jej odovzdával jej manžel Orlando Bloom, píše Reuters.