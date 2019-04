Taylor Swift zverejnila nový singel ME, k novinke pridala aj pestrofarebný videoklip

Taylor Alison Swift

... vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) a Reputation (2017). K jej najväčším hitom patria skladby ako Shake It Off, Blank Space, I Know You Were Trouble či Bad Blood.



Speváčka má na konte napríklad desať cien Grammy, 23 Billboard Music Awards či 19 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 - 2015), zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).





BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Taylor Swift zverejnila nový singel ME. Na novinke spolupracovala so spevákom kapely Panic! at the Disco Brendonom Uriem.Dvadsaťdeväťročná interpretka k piesni, ktorá je podľa jej slov o "prijatí vlastnej individuality", zároveň predstavila videoklip. V pestrofarebnom klipe plnom tanečných čísel si Urie a Swift zahrali zaľúbený pár. Okrem nich sa vo videu ukázalo viacero tanečníkov či speváčkine mačky.Rodáčka z Readingu v Pensylvánii a Urie so spoločným singlom vystúpia na budúci týždeň počas udeľovania Billboard Music Awards. Interpreti skladbou, ktorú zaspievajú naživo vo svetovej premiére, otvoria slávnostné odovzdávanie hudobných cien.Billboard Music Awards budú udeľovať 1. mája v Las Vegas. Okrem spomínaných interpretov na podujatí vystúpia aj BTS, Halsey, Kelly Clarkson, Ciara, Lauren Daigle, Jonas Brothers, Dan + Shay, Tori Kelly, Khalid, Madonna, Maluma, Paula Abdul a Mariah Carey.Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.