Ťažba ropy v USA sa v apríli mierne znížila

New York 30. júna (TASR) - Produkcia ropy v Spojených štátoch zaznamenala v apríli mierny pokles, stále sa však drží v blízkosti rekordu, ktorý dosiahla v mesiaci marec. Navyše, vývoz vzrástol na historické maximum. Uviedlo to tento týždeň americké ministerstvo energetiky.Podľa ministerstva produkcia ropy v USA dosiahla v apríli 10,467 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s marcom to znamená mierny pokles o 2000 barelov/deň. Naopak, export ropy z USA dosiahol rekordnú hodnotu 1,76 milióna barelov denne. V marci predstavoval vývoz 1,67 milióna barelov/deň.Čo sa týka produkcie, najviac ťaží štát Texas, ktorý aj v apríli zaznamenal ďalší rast produkcie. V danom mesiaci Texas vyprodukoval 4,22 milióna barelov/deň, čo oproti marcu predstavuje rast o 30.000 barelov denne. To znamená najvyššiu hodnotu od roku 2005, keď sa začali zverejňovať príslušné údaje.Zvýšila sa produkcia aj v štáte Nové Mexiko. Dosiahla 649.000 barelov denne oproti 624.000 barelov denne v mesiaci marec.Podobne rast zaznamenal aj štát Severná Dakota, kde produkcia vzrástla o 61.000 barelov denne na 1,21 milióna barelov/deň. Naopak, ťažba v Mexickom zálive klesla o 98.000 barelov na 1,58 milióna barelov/deň.