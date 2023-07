Ťažké časy spájajú starých priateľov, na Kube zakotvila ruská loď

Ďalší znak obnovenia vzťahov

Ropa ako záchranné lano

13.7.2023 (SITA.sk) - Do kubánskeho hlavného mesta Havana v utorok priplávala výcviková loď ruského námorníctva Perekop. Ako referuje spravodajský web CNN s odvolaním sa na kubánsku štátnu spravodajskú službu Prensa Latina, počas štvordňovej návštevy na Kube budú námorníci z Perekopu „vykonávať širokú škálu aktivít a členovia kubánskej verejnosti budú mať možnosť si loď prezrieť“.Je to prvá oficiálna návšteva ruského námorného plavidla na Kube po rokoch. Predstavuje taktiež ďalší znak obnovenia vzťahov medzi spojencami z čias studenej vojny po rozpade Sovietskeho zväzu, ktorý takmer stiahol kubánsku ekonomiku na dno.Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v májom rozhovore pre ruskú sieť RT odsúdil „rozširovanie NATO smerom k ruským hraniciam“ i americké sankcie voči Moskve. Zároveň vtedy ohlásil „projekty spolupráce s Ruskom“, ktoré sa na Kube pripravujú.Obe krajiny taktiež oznámili množstvo dohôd a prezentovali viacero stretnutí na vysokej úrovni. Dohody umožňujú Rusku prenajať si pozemky na Kube až na 30 rokov, vybudovať turistické zariadenia na pláži neďaleko Havany, otvoriť supermarkety s ruskými výrobkami a zásobovať ostrov veľmi potrebným palivom.Podľa výskumníkov z Texaskej univerzity v Austine Rusko od rozpútania vojny na Ukrajine poslalo na Kubu viac ropy ako kedykoľvek predtým od pádu Sovietskeho zväzu. V tomto kalendárnom roku podľa odhadov Rusko dodalo Kube ropu v hodnote približne 167 miliónov dolárov.Pre „ostrov slobody“ s nedostatkom peňazí to bolo kľúčové záchranné lano, keďže na celej Kube vodiči čakali niekoľko dní v radoch na čerpacích staniciach, aby mohli natankovať.Počas studenej vojny Kuba a Sovietsky zväz pestovali hlboké vzťahy. ZSSR rozmiestnil na ostrove tisíce diplomatov, špiónov a vojenských poradcov a vybudoval v Havane veľké veľvyslanectvo, ktoré malo symbolizovať akúsi šabľu v srdci amerického imperializmu.Po páde Sovietskeho zväzu však Kuba stratila svojho hlavného obchodného partnera a dostala sa do hlbokej hospodárskej depresie. Odvtedy Kubánci vnímajú svoju niekdajšiu blízkosť s Rusmi buď s hlbokou nostalgiou, alebo s opovrhnutím nad nevydareným manželstvom.