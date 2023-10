Ťažko zranenú vodičku odviezol do nemocnice vrtuľník, po šmyku narazila do stromu (foto)

16.10.2023 (SITA.sk) - Po vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v nedeľukrátko popoludní medzi obcami Horné Zahorany a Vyšná Pokoradz v okrese Rimavská Sobota, zasahoval aj záchranársky vrtuľník.Ako informuje na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia,vodička Toyoty Yaris narazila po šmyku do stromu. Bližšie okolnosti vzniku dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania.„Mladá vodička pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, ako aj stavu a povahe vozovky, na mokrej ceste dostala s vozidlom šmyk, prešla do protismeru a jej jazda sa skončila nárazom do stromu. Vodička sa pri nehode ťažko zranila,“ popisuje polícia nehodu.Na mieste zasahovala letecká záchranná služba, ktorej posádka zranenú mladú ženu transportovala do banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice