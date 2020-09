Tchibo k vám bude ešte bližšie. Nájdete ho už aj v regáloch supermarketov!

Milé radosti s Tchibo v COOP Jednota



Nitra – Tempo Nitra - OC Max (Chrenovská)



Galanta – COOP Supermarket "Mladosť" (Hlavná)



Prievidza – COOP Jednota Tempo supermarket (Ľuda Ondrejova)



Čadca - supermarket Tempo (Moyzesova)



Nové Zámky – COOP Jednota Tempo supermarket (Janka Kráľa)





Užitočné informácie o spoločnosti Tchibo

30.9.2020 (Webnoviny.sk) -Kávičkári vedia, že v Tchibo dostanú vždy zaručene dobrú kávu tej najvyššej akosti. Tí, ktorí si potrpia na kvalitu a aj na zodpovedný prístup k životnému prostrediu, zas oceňujú výrobky tejto značky, pretože sa vyznačujú dobrým pomerom ceny a kvality a navyše väčšina z nich pochádza z udržateľnej produkcie. Veď všetky detské veci sú vyrobené zo 100 % biobavlny, čoraz viac športového oblečenia pochádza z recyklovaných PET fliaš, z odpadu z morí a oceánov či dokonca z kávovej usadeniny! Recyklovaný plast sa používa aj na výrobu pomôcok na upratovanie a drevené výrobky majú pôvod v zodpovednom lesnom hospodárstve. Preto kúpou výrobkov Tchibo podporujete aj starostlivosť o životné prostredie a aj zlepšovanie pracovných a sociálnych podmienok robotníkov.Od októbra sa v Nitre, Galante, Prievidzi, Čadci a v Nových Zámkoch môžete tešiť na ešte dostupnejšie výrobky tejto obľúbenej značky. Tchibo totiž prichádza do siete COOP Jednota s konceptom "shop in shop", teda obchodu v obchode. Vo vybraných supermarketoch nájdete samostatné oddelenia s kávou a s vybranými výrobkami Tchibo z posledných piatich kolekcií. Športové a módne oblečenie a topánky si tak budete môcť priamo prezrieť a ohmatať, na vlastné oči sa presvedčíte o dizajne a vlastnostiach výrobkov do domácnosti, elektroniky či hračiek. Takže si v rámci jedného nákupu k obvyklému mlieku, pečivu, praciemu prášku a toaletným potrebám pridáte do košíka aj niečo milé pre vlastné potešenie. A kde konkrétne nájdete výrazne označené regály Tchibo?A v blízkej dobe sa môžu tešiť na šesť predajných kútikov aj Košičania a to v reťazci Labaš.Tchibo patrí ka jena mnohých európskych trhochTchibo je rovnako jedným z najväčších medzinárodne pôsobiacich maloobchodných predajcov. Jedinečný obchodný model spoločnosti Tchibo prepája pod mottom "Objavte jedinečný svet Tchibo" kávovú expertízu aSvoje výrobky ponúka Tchibo prostredníctvom viackanálového distribučného systému, ktorý tvorí sieť kamenných predajní Tchibo a internetový obchod www.tchibo.sk . Spoločnosť bola založená v roku 1949 v nemeckom Hamburgu, kde má svoje ústredie.V Slovenskej republike pôsobí prostredníctvom TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. od roku 1991 v segmente praženej a instantnej kávy pod známymi značkami. Od roku 2008 rozvíja TCHIBO SLOVENSKO na slovenskom trhu obchodnú činnosť zameranú na predaj spotrebného tovaru Tchibo. Každý týždeň je uvedená do predaja nová kolekcia asi 30 výrobkov na určitú tému vo výbornom pomere ceny a kvality. Témy sa v priebehu roka striedajú a postupne zahŕňajú všetky oblasti: od kuchyne cez módu, šport, elektroniku, hračky, šperky až po záhradu. Kolekcie sú limitované a predávajú sa vždy výlučne do vypredania zásob alebo obmedzenú dobu. Popri týchto týždenne nových limitovaných kolekciách ponúka Tchibo aj, ktorá je súčasťou stálej ponuky siete obchodov Tchibo. Tchibo nezabúda ani na milovníkov domácej kvalitnej kávy - ssi svoju obľúbenú šálku kávy môžete dopriať v pohodlí domova rýchlo, ľahko a profesionálne.Spoločnosť Tchibo podnikáDlhodobo sa angažuje v mnohých projektoch zameraných na trvalo udržateľnú produkciu kávy, bavlny či dreva a zaistenie zodpovedajúcich pracovných a životných podmienok malopestovateľov a pracovníkov v továrňach. Aktívne pomáha riešiť otázky ako globálne otepľovanie, ohľaduplné hospodárenie s vodou, pôdou, energiami a zdrojmi, zaobchádzanie s odpadom či zachovanie biodiverzity. Zapája sa do činnosti mnohých miestnych komunít.Informačný servis