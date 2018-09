Teach for Slovakia začína piaty ročník, zapojí sa 19 nových účastníkov

Letná škola je súčasťou programu Teach for Slovakia a funguje ako medzistupeň medzi ročníkmi a vďaka individuálnemu prístupu podporuje napredovanie každého žiaka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 19. septembra (TASR) – Do projektu Teach for Slovakia (TFS), ktorý v stredu začína svoj piaty ročník, sa v tomto roku zapojí 19 nových účastníkov. Spolu s nimi bude v programe pôsobiť 66 mladých ľudí. Počas tlačovej konferencie k spusteniu piateho ročníka programu o tom informovala Veronika Pavlíková Klindová z TFS.Na 22 školách po celom Slovensku učí 41 z nich, ďalší 25 po absolvovaní dvoch rokov v školách pôsobia už ako tzv. ambasádori TFS. Tí sa teraz realizujú napríklad na ministerstvách, v biznise či pri zakladaní vlastných projektov, odkiaľ chcú na základe osobných skúseností z praxe v školách prinášať zmeny do systému, ktorý funguje okolo detí.Veronika Poklembová, absolventka architektúry, po dvoch rokoch v základnej škole pri Bardejove nastúpila do neziskovej organizácie ETP v Košiciach. Vedie projekt druhošancového vzdelávania pre mladých, ktorí z rôznych dôvodov nedokončili základnú školu. Mária Perignáthová bude po dvoch rokoch na základnej škole vo Svite pracovať v Inštitúte vzdelávacej politiky na ministerstve školstva.Ambasádori programu by sa do budúcnosti mali čoraz viac zapájať do spolupráce na projektoch ministerstva školstva, či už zapojením sa do pracovných skupín, cez letné stáže alebo ďalšie príležitosti.Program tento rok participuje na rozbehu novej školy v Rokycanoch, kde polovicu učiteľského zboru tvoria účastníci programu.vysvetlil ambasádor Roman Veverka, ktorý zastrešuje aktivity TFS v tejto škole.TFS je súčasťou medzinárodného programu fungujúceho v 50 krajinách sveta s cieľom zlepšiť kvalitu systému vzdelávania. Víziou programu je, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.