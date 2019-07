Teatro Colorato z Bratislavy na festivale v Cannes zožalo veľký úspech!

Teatro Colorato, ktoré uplynulú sezónu oslávilo desať rokov svojho pôsobenia, už čo to pocestovalo. Jeho principál Peter Weinciller má byť právom na čo hrdý. Vybudoval kvalitnú základňu hercov, no najmä vždy nevšedných, obsahom nabitých predstavení pre dospelých aj deti. Stavil na jednu kartu, dal prednosť krátkosti a obsažnosti žánru po stránke jeho výpovede a zdá sa, že sa rozhodol dobre.

Vrátili ste sa z festivalu z Cannes. Priniesli ste si aj zaujímavé ocenenie...

Cannes je známe predovšetkým filmovým festivalom. My sme sa s našou najnovšou inscenáciou LOUIS BRAILLE zúčastnili divadelného festivalu „LES THEATRALIES DE CANNES 2019“ s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal v bezprostrednej blízkosti nádherných pláží Azúrového pobrežia v THEATRE ALEXANDRE III. Sme veľmi radi, že naša inscenácia medzi Francúzmi zarezonovala až na toľko, že jednu z troch hviezd z Cannes, ktoré organizátori udeľujú trom najlepším súborom sa ušla práve nám. A bola to ZLATÁ HVIEZDA.

Koľko súborov sa festivalu zúčastnilo?

Dokopy to bolo dvanásť súborov s trinástimi inscenáciami. Boli to najmä Francúzi, ale aj Portugalci, Španieli, súbor z Argentíny. Medzi témy a trendy súčasného divadla, aj toho francúzskeho, patria hry, ktoré sú istými výpoveďami ľudí, ich skúseností, zážitkov z vojny, koncentračných táborov a podobne. Niekedy to však tvorcov zvedie k nechcenej statike, absencii mizanscén a v javiskovom tvare k istej monotónnosti. A v tomto kontexte naše predstavenie, ktoré pracuje so silnou vizualitou, hravosťou, živým hudobným sprievodom na violončelo odrazu silne zarezonovalo...

Bolo hranie vo Francúzsku iné, ako doma?

Bolo vcelku vtipné, že Slováci prišli hrať do Francúzska hru o osobnosti francúzskych dejín. Hrali sme samozrejme v slovenčine s premietanými titulkami. Hoci libreto hry je pomerne čitateľné aj bez titulkov. Francúzi boli po predstavení nadšení, prijali sme množstvo gratulácií od členov zahraničných súborov, profesorov divadelných škôl, lektorov letných divadelných kurzov v Cannes, režisérov, ba dokonca aj od divadelných technikov. Predstavenie sa im teda asi naozaj páčilo. Už keď sme stavali scénu, niekto z pracovníkov divadla poznamenal: „Toto bude dobré predstavenie.“

Oceňuje vás aj domáce publikum?

Určite áno. Pomerne často sa stáva, že po predstavení prídu za mnou úplne neznámi diváci a blahoželajú mi, že sa im predstavenie páčilo. Diváci, ktorí chodia na naše predstavenia pravidelne, nás však motivujú k tomu, aby sme nezaspali na vavrínoch a vždy sa snažili priniesť niečo nové. Po mnohých zahraničných zájazdoch však môžem skonštatovať, že v cudzine je to divácke prijatie vždy o čosi intenzívnejšie, publikum je vďačnejšie, srdečnejšie, prajnejšie. Okrem Francúzska sme hrali v Anglicku, mnohokrát v Taliansku, Maďarsku, Poľsku, v Čechách a pokiaľ si pamätám, vždy boli reakcie divákov i kritiky vysoko pozitívne. Verím však, že sa naše divadlo i na Slovensku postupne stane ešte viac známejšie a populárnejšie!

Vy sám ste ambiciózny, a predstavenia, ktoré robíte v Colorate sú vždy niečím zaujímavé. Rád hľadáte?

Niekedy premýšľam nad pojmom alternatívne divadlo. V divadle sa kde-tu objavujú rôzne trendy, témy, a námety, ktoré potom všetky divadlá preberajú a nasadzujú do repertoárov. Nás niekedy oslovia napríklad úplne odlišné témy, ktoré nezapadajú do rámca danej „módy“ či do kontextu tzv. „novej drámy“. Čo sa samozrejme môže stretnúť s ignoráciou časti odbornej verejnosti, lebo to nezapadá do ich ohraničených predstáv o súčasnom divadle. A nie je to práve oná spomínaná alternatíva? Často sa mi stáva, že v starých textoch (a často i v poézii) nachádzam toľko ´múdra´ a vysoko aktuálnych odkazov pre dnešok, že sú možno ešte súčasnejšie ako najnovšie texty novej drámy...

Pri výbere repertoáru myslíme však aj na diváka. Aby z našich predstavení odchádzal občerstvený, uvoľnený, aby sa zabavil a našiel čosi, čo ho môže v jeho živote inšpirovať a povzbudiť. A aby uprostred povrchnosti dneška aspoň na chvíľu zatiahol na hlbinu.

Čo musí urobiť človek, umelec, aby pretlačil, povedzme, hodnotu slova a obrazu v takej prevahe „hluku“?

Žiaľ my sami sme vystavení nebezpečenstvu nechať sa strhnúť vírom hluku doby, kde obal je viac ako obsah, kde sa popularita meria počtom „lajkov“ a videní. Veľa sa hovorí a málo povie. Kvalitné umenie - divadlo, film, koncert, výstava môžu človeka na chvíľu z tohto víru vytrhnúť. Spomaliť. Započúvať sa. Zintenzívniť vnútorný sluch. Počuť význam slova. Objaviť jeho hĺbku. Nájsť čas na stíšenie. Ticho lesa. Tôňu chrámu.

Ozaj, často cestujete, čo to pre vás samotného znamená?

Cestovaním môže človek veľa nasávať, porovnávať, nachádzať inšpirácie, navštíviť nádherné miesta, prekrásne galérie, vidieť kvalitné divadelné predstavenia a byť potom na seba i na iných viac náročný. Ale na druhej strane aj si môžem často uvedomiť, čo na čo všetko môžeme byť v našej krajine hrdí. Koľko skvelých vecí ako národ máme. Otvorenosť pre konfrontáciu je vždy dobrá. Posúva veci dopredu.

Dá sa robiť kvalitné divadlo na profesionálnej úrovni s minimom finančných prostriedkov?

Dosť ma hnevá, keď vidím, ako dotované divadlá dosť často plytvajú finančnými prostriedkami. Výprava, kulisy, kostýmy sú monumentálne, no veľakrát žiaľ divadelne málo funkčné, ich potenciál je nevyužitý. Zdá sa mi dosť nefér, keď po jednej sezóne veľkovýpravnú inscenáciu stiahnu z repertoáru a už nikdy sa nebude hrať. To si malé divadlá dovoliť nemôžu. Na druhej strane čaro dobrého divadla je v premene obrazu, v metafore, musí mať nápad. A na to niekedy netreba až tak veľa financií. Na prevádzku divadla však áno. Tie musíme potom hľadať. Verím však, že čoskoro budem režírovať v divadle, kde bude k dispozícii neobmedzené množstvo peňazí. :o)

Čo pripravuje Teatro Colorato v novej sezóne?

V prvom rade nás čaká množstvo zájazdov s predstavením „Louis Braille“ po Slovensku, pretože to je nový titul. Čaká nás aj uvedenie operety „Gróf s Luxemburgu“ s Metropolitným orchestrom Bratislava v DPOH, pripravujeme hudobno-pohybový projekt „Plastové requiem“ na aktuálnu tému ekologickej hrozby. Na výbere ďalších titulov práve teraz, počas leta, ešte pracujeme, a verím, že sa nám podarí na javisko priniesť ďalšie zaujímavé divadelné opusy a prekvapiť divákov.