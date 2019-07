Technické univerzity chcú viac podporovať mladých ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 30. júla (TASR) – Technické univerzity na Slovensku chcú viac podporovať mladých ľudí, aby spolupracovali so slovenským priemyslom a vracali sa zo zahraničia domov. Povedali to zástupcovia technických univerzít na Slovensku na utorkovej diskusii v Bratislave s profesorkou Kalifornskej univerzity v Berkeley Ruzenou Bajcsy.uviedla dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Mária Bieliková.Podľa prorektora pre medzinárodné vzťahy Žilinskej univerzity v Žiline Jozefa Ristveja je dôležité, aby sa podporovali mladí ľudia a univerzity, na ktorých sa robí výskum.skonštatoval Ristvej.Ruzena Bajscy si myslí, že slovenskí študenti sú dobrí a majú na to, aby spolupracovali s medzinárodnými univerzitami, problémom sú však podľa nej vždy peniaze.zdôrazňuje Bajscy.Bajscy vedie program spolupráce Žilinskej univerzity s univerzitou v Berkeley, ktorý sa začal v roku 2017 pri príležitosti oficiálnej návštevy exprezidenta Andreja Kisku v USA. Bola tam podpísaná zmluva strategického partnerstva v oblasti inteligentných dopravných systémov.