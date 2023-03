Technológia košickej spoločnosti RVmagnetics budí záujem aj v Saudskej Arábii

UNIKÁTNOSŤ SENZORA A PATENTY

LETECTVO

ČO BUDEJ ĎALEJ

KLIENTI

10.3.2023 (SITA.sk) - Spoločnosť RVmagnetics zaujala počas roku 2022 na niekoľkých startupových súťažiach. Na jednom z najväčších európskych startup festivalovsa spoločnosť v júni stala víťazom v rámci súťaže EIT Manufacturing BoostUp! CLC East 2022. V tom istom mesiaci sa stala aj finalistom súťažev USA v kategórii Inovatívny produkt roka. V auguste 2022 zaujala technológia nemeckú spoločnosťnatoľko, že vymenovali RVmagnetics ako víťaza INAM Open Innovation Challenge pre senzorické riešenie smart dopravníkových pásov a začali spoločne pracovať na štúdii uskutočniteľnosti.Zakladateľ spoločnosti profesor Rastislav Varga, skúma magnetizmus už viac ako 30 rokov. Využitiu senzorických vláken tenších ako ľudský vlas, ktoré sa dajú uplatniť primárne v oblasti priemyslu 4.0, sa venuje zhruba polovicu tohto času. Senzorom je samotné mikrovlákno s priemerom v rozmedzí od 20 po 70 mikrometrov zložené z kovového drôtika obaleného v skle. Spôsob ako mikrodrôt využiť ako senzor sa zrodil už počas jeho štúdií v španielskom Madride a napokon ho priviedol aj k založeniu RVmagnetics.Na unikátnu metódu snímania tlaku, teploty a magnetického poľa (a ďalších veličín ktoré sa dajú na ne previesť) podala spoločnosť v roku 2022Ďalšia patentová prihláška na aplikovanie mikrodrôtov pre meranie opotrebenia nasledovala začiatkom roka 2023. V tomto momente spoločnosť rokuje s dvoma klientmi o podaní spoločnej aplikačnej patentovej prihlášky pre oblasť medicínskych technológii a v oblasti ťažby a spracovania ropy.V máji 2022 sa spoločnosť úspešne zúčastnila súťažeStartup Booster, ktorá je dominantnou svetovou súťažou v oblasti kompozitov a progresívnych materiálov. Súťaž mala v roku 2022 viac ako 150 prihlásených a porota zložená zo zástupcov spoločnostía ďalších vybrala 10 finalistov v kategórii "Process, Manufacturing and Equipment". Spoločnosť RVmagnetics bola jediným vybraným finalistom súťaže zo strednej a východnej Európy.V Septembri 2022 sa spoločnosť stala absolventom akceleračného programuv nemeckom Hamburgu, ako zatiaľ jediná spoločnosť zo strednej a východnej Európy. Program podporuje start-upy a projekty, ktoré prinášajú hmatateľné zníženie klimatickej stopy letectva na celom svete. Sustainable Aero Lab je podporované Hamburgským ministerstvom hospodárstva a inovácií (BWI) a financované prostredníctvom Hamburg Investment and Development Bank (IFB).V danom momente spoločnosť pracuje na niekoľkých projektoch v oblasti letectva s TIER1 dodávateľmi. Oblasť letectva je známa veľmi vysokými nárokmi na certifikáciu a veľmi rigidným procesom testovania inovácií predtým než budú uvedené do praxe. Dnes, keď letectvo prechádza tranzíciou ku zváraným kompozitným materiálom, má veľmi obmedzené možnosti ako monitorovať zdravie kompozitných materiálov. "Naša technológia je jedna z mála, ktorá to umožňuje," dodáva R. Varga.V Januári 2023 sa spoločnosť stala jedným z víťazov súťaže BIND 4.0 organizovanou baskickou regionálnou vládou a Baskickou agentúrou pre rozvoj podnikania a bola vybraná spomedzi viac ako 700 startupov skupinou 60 nadnárodných priemyselných (výrobných) korporácií, ktorej odmenou je účasť na inovačnom projekte s jednou z nich."Samozrejme účasti na súťažiach a akcelerátoroch sú pre nás vítané hlavne preto, lebo na nich stretávame spoločnosti, ktoré aktívne hľadajú inovácie, alebo ľudí, ktorí nás vedia s nimi skontaktovať." konštatuje Rastislav Varga, predseda predstavenstva a technický riaditeľ spoločnosti RVmagnetics.Prvé komerčné dopyty od najväčších svetových spoločností označovaných aj akozačali prichádzať už počas roka 2021. Ku dnešnému dňu spoločnosť celkovo podpísala viac ako 150 zmlúv o mlčanlivosti, z toho 21 zmlúv so spoločnosťami FORTUNE 500. Osem z nich sa jej podarilo pretaviť aj do komerčných projektov. Ďalšie štyri boli podpísané začiatkom tohoto roka postupne budú realizované v najbližších mesiacoch.Okrem nemeckého Continentalu sme v rokovaniach s veľmi významnými spoločnosťami z Indie, Japonska a Saudskej Arábie. "Všetky rokovania majú jeden spoločný menovateľ. Je to možnosť realizácie meraní vo veľmi zložitých fyzikálnych podmienkach, ktoré dnes dostupné senzory nevedia zabezpečiť. To vysvetľuje vysoký záujem o našu technológiu. Vývoj takéhoto senzora je behom na dlhú trať, často trvá aj niekoľko rokov. Dá sa povedať že dnes pracujeme na niečom, čo bude meniť priemyselný svet v horizonte 5 až 10 rokov oddnes," dodáva R. Varga.RVmagnetics je technologický hardwarový startup, ktorý sa snaží revolucionizovať oblasť špeciálnej senzoriky. "S tým sú spojené aj technologické, podnikateľské a finančné výzvy ako aj riziká. Sme preto radi, že našej svetovo unikátnej technológií o ktorej môžeme povedať, že súčasný dopyt po nej presahuje naše aktuálne možnosti, veria jej nielen naši medzinárodní partneri a klienti, ale aj investori, ktorí v nej vidia veľký potenciál v strednodobom resp. dlhodobom horizonte a umožňujú spoločnosti ďalej rásť," uzatvára R. Varga.Informačný servis