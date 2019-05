Techsummit 2019: Kybernetická bezpečnosť v digitálnej spoločnosti. Posilňovať obranu voči hrozbám je úlohou manažérov, vývojárov aj politikov

Online bezpečnosť je globálnym ekonomickým a obranným záujmom

BRATISLAVA 15. mája (WebNoviny.sk) - V Bratislave sa už čoskoro stretnú špičkoví medzinárodní experti, inovátori a lídri biznisu na podujatí, ktorého odborný informačný potenciál nepochybne vytvorí silný impulz pre každého účastníka. Štvrtý ročník konferencie o technologických inováciách Techsummit sa začína o dva týždne – 29. mája 2019.Prvý deň prestížnej konferencie bude nabitý atraktívnymi diskusiami na tému vývojových scenárov vo svete technológií a v spoločnosti so zohľadnením rastúcej úlohy kybernetickej bezpečnosti a ochrany kyberpriestoru. Debata senior expertov (high-level panel) a štyri tematické okrúhle stoly sa budú z tohto pohľadu venovať problematike Smart Cities, Priemyslu 4.0, umelej inteligencie a roly startupov.Ťažiskový uhol pohľadu prvej časti dvojdňovej konferencie vyjadruje jej podtitul: Kybernetická bezpečnosť, biznis a spolupráca. Techsummit sa pri formovaní agendy rozhodol spojiť sily a vstúpiť do partnerstva so strategickou poradenskou skupinou The AdWisers . Výsledok je zrejmý: podujatie má skutočne globálny záber a rekordnú účasť spíkrov zo zahraničia.Nový ročník konferencie Techsummit reflektuje aj aktuálne predsedníctvo Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). V tomto zmysle zdôrazní skutočnosť, že v súčasnom digitalizovanom svete sa čoraz viac prepájajú otázky medzinárodnej bezpečnosti a bezpečnosti v kyberpriestore."Digitálna ekonomika sa v súčasnosti odhaduje na takmer tri bilióny dolárov, čo je impozantný výsledok – na porovnanie, veľkosť najväčšieho sektora, poľnohospodárstva, odhaduje Svetová banka na 3,2 bilióna dolárov. Digitálne technológie si našli svoje miesto takmer v každom segmente ekonomiky; vytvárajú príležitosti a benefity vrátane nových pracovných miest," konštatovalapre nadnárodné hrozby, ktorá bude hlavným spíkrom konferencie.Nové útočné vektory a prostriedky narušenia v kybernetickom priestore podľa nej môžu ohroziť celé odvetvia a vážne ovplyvniť národnú aj medzinárodnú bezpečnosť. "Riešenie príslušných bezpečnostných obáv by sa nemalo považovať za záťaž, ale za investíciu, ktorá umožňuje ďalej profitovať z nových spôsobov podnikania," povedala expertka, ktorá na Techsummite vystúpi v rámci spomínanej high-level debaty o kybernetickej bezpečnosti, biznise a kooperácii.Medzinárodnými aspektmi kybernetickej bezpečnosti sa v rámci svojich kompetencií zaoberá, ktorý bude rovnako jedným z rečníkov v úvodnej časti Techsummitu.Na nedávnom stretnutí členských krajín NATO zdôrazňoval zodpovednosť jednotlivých štátov za budovanie vlastnej kybernetickej obrany. "Primárnou úlohou každej krajiny je budovať a posilňovať národné kybernetické spôsobilosti v plnom spektre a následne ich môžeme využiť pre potreby kolektívnej obrany," povedal na zasadaní vo Varšave.Vývoj na mape kybernetických hrozieb v uplynulých mesiacoch a rokoch pritom predstavuje pre tých, čo sa s nimi potýkajú, čoraz väčšiu výzvu. Aktéri, vnášajúci ohrozenie do kyberpriestoru, stále zdokonaľujú svoje zbrane, zavádzajú nové metódy a prispôsobujú útoky novo nastupujúcim technológiám. Uvádza to vo svojej Správe o bezpečnosti (Security Report) izraelská firma, jeden zo svetových lídrov v tejto brandži. Jej zástupcapovie účastníkom konferencie o tejto téme viac.Šírkou a rozsahom, v akých si Techsummit 2019 všíma inovatívne momenty pre kybernetickú bezpečnosť a s ňou prepojené oblasti, z neho robí jedinečné podujatie nielen na Slovensku, ale tiež v rámci Európy."Inovácia predstavuje motor zmien, príležitosť, je nástrojom slobody. Ak Slovensko využije svoj inovačný potenciál, získa konkurenčnú výhodu. V skutočnosti sme odkázaní na inovácie," konštatoval, ktorá konferenciu organizuje. "Inovácia by nás mala spájať; pre každého, kto to cíti rovnako ako my, je Techsummit platforma a jedinečná príležitosť, aby pokročil na ceste k novým inovačným partnerstvám," zdôraznil.Viac informácií na www.techsummit.sk/2019 Inzercia