Tehotná žena by nemala rozhodovať o potrate plodu s bijúcim srdcom, myslí si väčšina Slovákov

25.9.2019 (Webnoviny.sk) - Dve tretiny Slovákov nepovažujú právo ženy na potrat dieťaťa, ktorému už bije srdce, za správne. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý si objednalo občianske združenie Atticum.Prieskum sa konal 11. až 17. septembra na vzorke 1 027 respondentov, ktorým bola položená otázka: "Považujete za správne alebo nesprávne, ak má tehotná žena právo ísť na potrat (umelé ukončenie tehotenstva) v prípade, že plodu už bije srdce?". Agentúru SITA o tom informoval Michal Považan zo združenia Atticum.Potrat plodu, ktorému začalo byť srdce považuje podľa prieskumu za nesprávne 59,2 percenta opýtaných. Mať právo na potrat aj v takom prípade považuje za skôr správne alebo úplne správne 31,3 percenta respondentov. K otázke sa nevedelo vyjadriť 9,6 percenta opýtaných.Podľa Považana je zaujímavý aj pomer medzi tými, ktorí si myslia, že je určite správne, aby žena mala právo na potrat v prípade tlkotu srdca jej plodu a tými, ktorí to považujú za určite nesprávne (10,8% ku 28,3%).Považan konštatuje, že problematika potratov je súčasťou verejnej debaty na Slovensku už minimálne 30 rokov. "Dokazuje to nielen tretí masový Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 22. septembra, ale aj v súčasnosti štyri novely zákona o umelom prerušení tehotenstva v parlamente. Dnes, keď sa rokuje o návrhoch na sprísnenie interrupčného zákona, prieskum verejnej mienky dáva jednoznačné posolstvo, že Slováci sú za ochranu života omnoho viac, ako je súčasný stav pochádzajúci ešte z komunistických čias,“ myslí si Michal Považan z občianskeho združenia Atticum.