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03. augusta 2026
Tehotná žena zomrela v Turecku po páde zo štvrtého poschodia, polícia zadržala manžela
Susedia pred tragédiou počuli hádku manželov. Organizácie na ochranu práv žien upozorňujú na prípady podozrivých úmrtí po pádoch z balkónov a okien. Žena v ôsmom mesiaci tehotenstva zomrela po ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Susedia pred tragédiou počuli hádku manželov. Organizácie na ochranu práv žien upozorňujú na prípady podozrivých úmrtí po pádoch z balkónov a okien.
Žena v ôsmom mesiaci tehotenstva zomrela po páde z bytu na štvrtom poschodí v západotureckom meste Bursa.
Polícia zadržala jej manžela a začala vyšetrovanie okolností jej smrti, informovala v pondelok štátna tlačová agentúra Anadolu.
Tridsaťpäťročná občianka Sudánu zomrela v nedeľu večer. Jej 37-ročný manžel, ktorý bol v čase incidentu doma spolu s ich trojročnou dcérou, polícii tvrdil, že žena vyskočila z okna spálne.
Priznal užívanie prchavých látok a uviedol, že táto závislosť medzi manželmi často vyvolávala konflikty vrátane hádky v nedeľu večer. Dvaja susedia polícii potvrdili, že počuli zvuky hádky.
Turecko nezverejňuje oficiálne štatistiky vrážd žien, preto údaje zhromažďujú mimovládne organizácie na základe správ médií.
Organizácia Zastavíme vraždenie žien (We Will Stop Femicides) uvádza, že počas prvých siedmich mesiacov tohto roka bolo zabitých alebo za podozrivých okolností zomrelo 215 žien.
Vlani podľa nej muži zabili 294 žien a ďalších 297 zomrelo za podozrivých okolností. Patria medzi ne aj pády z balkónov, ktoré úrady často klasifikujú ako samovraždy alebo nevyriešené úmrtia.
Turecko v roku 2021 odstúpilo od Istanbulského dohovoru, medzinárodnej zmluvy zameranej na prevenciu a potláčanie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia.
Organizácie na ochranu ľudských práv odvtedy upozorňujú na rastúci počet žien, ktoré zomierajú po pádoch z balkónov alebo okien.
Zdroj: SITA.sk - Tehotná žena zomrela v Turecku po páde zo štvrtého poschodia, polícia zadržala manžela © SITA Všetky práva vyhradené.
Žena v ôsmom mesiaci tehotenstva zomrela po páde z bytu na štvrtom poschodí v západotureckom meste Bursa.
Polícia zadržala jej manžela a začala vyšetrovanie okolností jej smrti, informovala v pondelok štátna tlačová agentúra Anadolu.
Vraj vyskočila sama
Tridsaťpäťročná občianka Sudánu zomrela v nedeľu večer. Jej 37-ročný manžel, ktorý bol v čase incidentu doma spolu s ich trojročnou dcérou, polícii tvrdil, že žena vyskočila z okna spálne.
Priznal užívanie prchavých látok a uviedol, že táto závislosť medzi manželmi často vyvolávala konflikty vrátane hádky v nedeľu večer. Dvaja susedia polícii potvrdili, že počuli zvuky hádky.
O vraždách žien sa nehovorí
Turecko nezverejňuje oficiálne štatistiky vrážd žien, preto údaje zhromažďujú mimovládne organizácie na základe správ médií.
Organizácia Zastavíme vraždenie žien (We Will Stop Femicides) uvádza, že počas prvých siedmich mesiacov tohto roka bolo zabitých alebo za podozrivých okolností zomrelo 215 žien.
Vlani podľa nej muži zabili 294 žien a ďalších 297 zomrelo za podozrivých okolností. Patria medzi ne aj pády z balkónov, ktoré úrady často klasifikujú ako samovraždy alebo nevyriešené úmrtia.
Ženy často padajú z okien
Turecko v roku 2021 odstúpilo od Istanbulského dohovoru, medzinárodnej zmluvy zameranej na prevenciu a potláčanie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia.
Organizácie na ochranu ľudských práv odvtedy upozorňujú na rastúci počet žien, ktoré zomierajú po pádoch z balkónov alebo okien.
Zdroj: SITA.sk - Tehotná žena zomrela v Turecku po páde zo štvrtého poschodia, polícia zadržala manžela © SITA Všetky práva vyhradené.
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