Tehotnú ženu zabili psy, polícia prípad vyšetruje ako zabitie

20.11.2019 (Webnoviny.sk) - Na severe Francúzska zabili tehotnú ženu psy. Prípad sa stal v lesoch pri obci Villers-Cotterets, kde sa v tom čase konala poľovačka so psami. Dvadsaťdeväťročná žena išla von so svojimi piatimi psami.Neskôr zatelefonovala manželovi a povedala mu, že sa obáva útoku niekoľkých psov. Jej telo našiel po tom, ako počul zavýjať vlastné psy. Obeť utrpela zranenia horných a dolných končatín a tiež hlavy. Úrady v súčasnosti testujú 93 psov, aby zistili, ktoré z nich sú zodpovedné za útok. Polícia prípad vyšetruje ako zabitie.Francúzska herečka Brigitte Bardot, ktorá je zakladateľkou organizácie na ochranu zvierat, vyzvala úrady, aby okamžite stiahli "všetky povolenia na poľovačky v tejto sezóne". Francúzsky poľovnícky zväz sa vyjadril, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by za úmrtie ženy mohli poľovné psy.