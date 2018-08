Telá ruských novinárov zabitých v SAR previezli do Ruska

Ilustračná snímka. Foto: TASR Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR Vladimír Benko/MV SR

Moskva 6. augusta (TASR) - Telá ruských novinárov, ktorí boli minulý týždeň zavraždení v Stredoafrickej republike (SAR), previezli v nedeľu do Moskvy, kde ich podrobujú expertízam. Podľa agentúry Interfax o tom informovala hovorkyňa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Svetlana Petrenková. Dodala, že cieľom expertíz na súdnom lekárstve je určiť príčinu smrti.Petrenková informovala, že príbuzní zavraždených sú v tomto prípade poškodenou stranou a boli vypočutí v rámci vyšetrovania. Na výsluch boli predvolaní aj kolegovia, známi a ďalšie osoby, ktoré by mohli mať informácie súvisiace s vyšetrovaním, uviedla hovorkyňa.Obeťami útoku, ku ktorému došlo v SAR začiatkom týždňa, sa stali novinár Orchan Džemaľ, režisér a dokumentarista Alexandr Rastorgujev a kameraman Kirill Radčenko.Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy chceli ruskí novinári navštíviť v SAR základňu, na ktorej údajne prechádzajú výcvikom žoldnieri z Ruska. Na základňu ich však nevpustili, pretože nemali akreditáciu od ministerstva obrany SAR.Na tejto základni pôsobí aj súkromná vojenská spoločnosť známa pod názvom Vagnerova skupina, spájaná s oligarchom Jevgenijom Prigožinom, o ktorom sa v ruských médiách píše ako o "Putinovom kuchárovi". Žoldnieri z Vagnerovej skupiny sa podľa Echa Moskvy zapojili do bojových operácií v Donbase a pôsobia aj v Sýrii.Okrem Sledkomu, ktorý sa prípadom zaoberá pre podozrenie z vraždy, sa k vyšetrovaniu smrti ruských novinárov pripojili aj experti z OSN.