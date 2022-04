Telekom vstúpil do metaverza, otvorenie virtuálneho mestečka oslávi sériou koncertov

Že ste ešte nepočuli o metaverze?

Ako sa do mestečka dostanem?

Hudba aj vizuálne umenie

21.4.2022 (Webnoviny.sk) - Telekom vstúpil do metaverza a vytvoril v ňom svoje virtuálne mestečko Beatland. Návštevníci v ňom nájdu hudobný klub, kino a obchod. Telekom je tak prvým operátorom na svete, ktorý vstúpil do metaverza cez Roblox.Metaverzum je virtuálny vesmír, v ktorom sa ľudia môžu stretávať, komunikovať, pracovať, nakupovať alebo navštevovať kultúrne podujatia, a to všetko podobne ako v reálnom svete. Aktuálne sa naň sústredí takmer celá technologická komunita vrátane veľkých hráčov a snaží sa pochopiť nové možnosti, ktoré nám metaverzum môže priniesť. "Metaverzum je fenomén, ktorý je dnes ešte veľmi náročné definovať a popísať, ale môže byť,” hovorí Petra Novotná, riaditeľka značky a marketingovej komunikácie Slovak Telekom.. Ľuďom umožňuje pripojiť sa do virtuálneho sveta, v ktorom sa môžu zabávať, komunikovať, hrať sa aj vytvárať vlastné hry a virtuálne svety, ale aj zarábať virtuálnu menu."Roblox je virtuálny svet, ktorým dnes žijú celé komunity a aj napriek tomu o ňom ešte veľká časť verejnosti ešte nepočula. Ak ste medzi nimi, skúste sa na Roblox opýtať svojich detí,” vysvetľuje Petra Novotná.Celé mestečko Beatland je primárne o umení. Hviezdou otváracej párty bude svetoznámy DJ Boris Brejcha, známy účinkovaním na množstve hudobných festivalov po celom svete vrátane Tommorowlandu. Svoj prvý set bude v Beatlande hrať už 22. apríla o 19:00. "Klubová scéna už dnes v podstate prepája reálny a meta svet - a zároveň neustále hľadá spôsoby ako využiť nové technológie a inovácie. Aj preto som nadšený, že si môžem vyskúšať vstúpiť do metaverza a zahrať svoj set virtuálnej komunite v Beatlande,” uviedol Boris Brejcha. Okrem Brejchu v Beatlande zaznejú aj sety od DJov HypeXta a DJ TechTom.Návštevníci kina si môžu pozrieť krátke filmy od umelcov Haeina Kima a Aleksandry Bokovej o spoločensky relevantných témach. Okrem toho sa vo virtuálnom mestečku nachádzajú aj ďalšie prvky vizuálneho umenia a aj samotný svet Beatland vyvinulo uznávané štúdio The Gang zo Švédska v spolupráci s dizajnovým štúdiom Yukiko z Berlína a animátorom Jackom Sachsom.Hostia si v budú v Beatlande môcť aj zahrať rôzne minihry či vyskúšať rôzne povolania: napríklad barmana, klubového promotéra, biletára, upratovača či pracovať v obchode s nahrávkami, a to aj spolu so svojimi priateľmi, s ktorými môžu v mestečku interagovať. Za všetky práce si môžu zarobiť virtuálne Beat Coins, za ktoré si môžu kúpiť tzv. "verch", virtuálne predmety pre svojich avatarov vo virtuálnom Telekom Shope.Informačný servis