Telemedicína pomohla počas sviatkov tisícom pacientov

O aplikácii MEDDI app

30.1.2024 (SITA.sk) -Konzultáciu zdravotného stavu na diaľku a pohotovostnú službu lekárov doslova kedykoľvek ponúka česká telemedicínska aplikácia MEDDI app, ktorá v priebehu sviatkov obslúžila takmer štyri tisíc pacientov." uviedolzakladateľ a riaditeľ spoločnosti MEDDI hub a.s., ktorá aplikáciu MEDDI app prevádzkuje.dodáva Jiří Pecina. Nie je totiž výnimkou, že sa napríklad na pohotovosť Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave obracia viac ako 150 rodičov s deťmi denne. Mnohým pacientom pritom stačí symptomatická liečba, nasadenie liekov na zníženie teploty, pokoj a dostatočný príjem tekutín. Lekár na telefóne dokáže zdravotný stav posúdiť a zvážiť, či je osobná návšteva pohotovosti naozaj nutná.V aplikácii MEDDI app sú lekári k dispozícii 24/7 a zaistia Vám tak potrebnú konzultáciu naozaj kedykoľvek. Aj keď v aplikácii nie je priamo Váš lekár, aplikácia garantuje, že všetci klienti budú obslúžení vždy maximálne do 30 minút lekármi v službe.zdôrazňuje Jiří Pecina. Priamo v aplikácii môže lekár tiež vystaviť eRecept.MEDDI app je na trhu už od roku 2020. Ide o telemedicínsku aplikáciu, ktorá slúži ako most medzi pacientmi a lekármi. Vďaka aplikácii sa môžete bezpečne spojiť s lekármi kedykoľvek a kdekoľvek, doslova 24/7, a riešiť akékoľvek zdravotné problémy. Spojenie s lekárom cez aplikáciu je navyše často bezpečnejšie ako bezprostredná návšteva lekára, a to vďaka možnosti vyhnúť sa zbytočnému kontaktu s chorými v čakárni u lekára, čo používatelia MEDDI app ocenia najmä v období chrípok a iných vírusových ochorení. Využitie MEDDI app ale pri spájaní pacientov s lekármi zďaleka nekončí – aplikácia vie napríklad uchovávať najrôznejšie zdravotnícke dáta, je možné cez ňu zdieľať informácie zo šikovných hodiniek s lekármi a lekár cez ňu môže na základe online konzultácie zasielať eRecepty. Používanie aplikácie je navyše jednoduché a intuitívne a umožňuje nahradiť až 30% návštev u lekára dištančnou konzultáciou.