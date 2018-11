Televízia CNN zažalovala Biely dom za zákaz vstupu jej novinárovi

Na fotografii novinár Jim Acosta. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. novembra (TASR) - Americká spravodajská televízia CNN zažalovala v utorok administratívu Donalda Trumpa za to, že Biely dom porušil ústavné práva novinára Jima Acostu, keď mu zrušil akreditáciu, a to po búrlivej výmene názorov medzi prezidentom a žurnalistom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Roztržka spravodajcu CNN s Trumpom sa odohrala v živom celoštátnom televíznom vysielaní. Následný zákaz Acostovej novinárskej práce v Bielom dome vyvolal vlnu obvinení, že Trump potláča slobodu tlače. Zároveň spôsobil prudké vyhrotenie napätia medzi prezidentom a CNN, ktorá je často terčom Trumpovho hnevu.uviedla CNN vo vyhlásení, ktoré oznamovalo podanie žaloby na federálnom súde vo Washingtone.uviedla okrem iného CNN a varovala, že odobratie akreditácie Acostovi by sa mohlo stať precedensom pre budúce útoky na iné médiá.dodala CNN vo vyhlásení.Povolenie chodiť na tlačové konferencie a brífingy do Bieleho domu odobrali Acostovi po ostrej výmene názorov, do ktorej sa 7. novembra dostal s americkým prezidentom Trumpom.K slovnej prestrelke medzi oboma mužmi došlo v minulosti už viackrát. Tá najnovšia sa odohrala po tom, ako sa Acosta prezidenta začal vypytovať na tzv. karavánu migrantov zo Strednej Ameriky, ktorá sa blíži k hraniciam USA. Trump po pár otázkach, v ktorých Acosta spochybňoval jeho tvrdenia, reportéra zahriakol a nariadil mu, aby sa vzdal mikrofónu. Keď to Acosta odmietol, Trump ho nazval "hrubým a hrozným človekom" a podobne počastoval neskôr i samotnú CNN.Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová zakrátko informovala, že Acostovi až do odvolania odobrali vstup do Bieleho domu.