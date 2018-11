Televízie SR pripravia k voľbám špeciálne relácie a volebné štúdiá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 8. novembra (TASR) – Slovenské televízie pripravili v súvislosti s nadchádzajúcimi sobotnými (10. 11.) voľbami do orgánov samospráv obcí špeciálne relácie. Nebudú medzi nimi chýbať živé vstupy, volebné štúdiá, rozhovory s novozvolenými primátormi krajských miest ani názory politických komentátorov, odborníkov z oblasti samospráv či prieskumných agentúr.informuje spravodajská televízia. Pred zatvorením volebných miestností začne vysielať špeciálne Volebné štúdio s priebežnými neoficiálnymi výsledkami volieb, ktoré budú komentovať prizvaní hosti.Štúdio bude TA3 vysielať až do spočítania výsledkov zo všetkých krajských miest.doplnila televízia.Mimoriadne, o 11.30 h, sa bude priebehu a výsledkom volieb venovať relácia V politike, v ktorej budú diskutovať lídri politických strán. V rámci relácie televízia prinesie naživo aj tlačovú besedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.Televízia Markíza informovala, že odvysiela mimoriadnu reláciu Komunálne voľby 2018, ktorej priamy prenos je naplánovaný na nedeľu so začiatkom o 10.00 h.uvádza Markíza.RTVS prinesie aktuálne informácie o priebehu a výsledkoch volieb v mimoriadnych správach, povolebných štúdiách aj v diskusnej relácii O 5 minút 12, do ktorej pozve víťazov volieb z ôsmich krajských miest, informovala hovorkyňa verejnoprávneho média Erika Rusnáková. Diskusnú reláciu O 5 minút 12 budú vysielať aj Rádio Slovensko a Rádio Regina. Stream bude na webe RTVS i na Facebooku Správy RTVS.