Telo a duša v harmónii

Riešte to skôr, ako to telo začne riešiť za vás

Vyliečiť neznamená len potlačiť príznaky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Keď bolí telo, nie je dobre ani duši. Rovnako to platí aj obrátene. Či už vás viac ťaží jedno, alebo druhé - vieme o mieste, kde sa odborníci postarajú o zdravie oboch vašich neoddeliteľných súčasti.Ste majstrami sveta v dodržiavaní deadlinov? Vaše deti zvládajú školu online, zatiaľ čo vy robíte na polovičný úväzok učiteľa, na druhý polovičný kuchárku a gazdinú a ešte k tomu na plný úväzok pracujete? Gratulujeme! Určitý čas sa to vydržať dá. No v tomto režime výkonných strojov sa nedá zotrvávať donekonečna.Telo na prebytok stresu a záťaže reaguje jedným z troch obranných mechanizmov: strnutím, bojom alebo útekom. Obranné mechanizmy sú tu na to, aby nám pomáhali prežiť – a môžu sa o slovo hlásiť rôzne, i keď znejú pomerne jednoznačne. Medzi prvé, možno naoko bezvýznamné varovné signály tela patria čoraz častejšie sa opakujúce depresívne nálady či pocity úzkosti ústiace v krajných prípadoch až do paniky.Pod strnutím si predstavte bolesť – chrbát, hlava, krčná chrbtica. Pod bojom ťažkosti s trávením či dýchaním a nekvalitný spánok, ktorý vedie k jeho deficitu. Všetko toto nemá len vonkajšie prejavy, k zmenám môže dochádzať až na hormonálnej či neurologickej úrovni.A útek – teda aktívna obrana sa dá docieliť dvojako. Zdravo i nezdravo. My navrhujeme utiecť do liečivej náruče prírody a prostredníctvom liečebného kúpeľného pobytu riešiť problémy, ktoré sa kopia už dlho a začínajú si vyberať daň vo forme vášho zníženého výkonu celkového pocitu choroby a únavy.Na princípe komplexného prístupu k zdraviu už stáročia funguje mnoho medicínskych smerov. I klasická západná medicína sa čoraz viac koncentruje na človeka ako celok. O tom, že telo a duša sú prepojené nádoby preto ani netreba polemizovať. Liečebné Kúpele Piešťany majú s pozitívnym vplyvom vzácnych prírodných zdrojov na celkové zdravie dlhoročné skúsenosti. Spojenie komplexného prístupu, znalostí lekárov a fyzioterapeutov s termálnou vodou a liečivým bahnom vytvárajú výborný predpoklad na to, aby ste sa po liečebnom kúpeľnom pobyte vrátili zdravší nie len telesne, ale pookriala aj vaša duša.Malebné prostredie piešťanského Kúpeľného ostrova, prekrásne parky a priam rozprávkovo pôsobiace Bahnisko a Zrkadlisko majú na pocit celkového uzdravenia tiež svoj nezanedbateľný vplyv. Vyladené stravovanie, pohyb na čerstvom vzduchu ale aj vykročenie zo zaužívanej rutiny a celková zmena prostredia robia doslova divy!Medzi diagnózy, ktorým sa odborníci na piešťanskom Kúpeľnom ostrove venujú patrí okrem ochorení pohybového aparátu i množstvo neurologických diagnóz, ktoré nájdete v indikačnom zozname Vítaní sú všetci klienti, ktorí sa až do uvoľnenia protipandemických opatrení preukážu odporúčaním na kúpeľný pobyt od obvodného lekára alebo špecialistu, u ktorého sa dlhodobo liečia. Odporúčaním je výmenný lístok s číslom, názvom a krátkym popisom diagnózy spolu s odôvodnením, na základe ktorého lekár kúpeľný pobyt odporúča. Na pobyte sa tím odborníkov postará o vaše telesné zdravie a duševnú pohodu a zároveň urobí maximum s cieľom dodržať všetky prísne opatrenia proti šíreniu pandémie.Informačný servis