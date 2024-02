Telo zosnulého Alexeja Navaľného ruské úrady odovzdali jeho matke, podrobnosti o pohrebe ešte nie sú známe

24.2.2024 (SITA.sk) - Telo lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného ruské úrady odovzdali jeho matke. Oznámila to jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová „Alexejovo telo odovzdali jeho matke. Ďakujem veľmi všetkým, ktorí to spolu s nami žiadali," napísala na sieti X. Informuje o tom web Sky News.Najznámejší politický oponent Vladimira Putina náhle zomrel vo väzení 16. februára. Kira Jarmyšová uviedla, že podrobnosti o pohrebe Navaľného ešte nie sú známe a nie je jasné, či budú úrady „zasahovať“ do spôsobu jeho vykonania. „Informácie poskytneme hneď, ako budú dostupné," povedala.Telo Navaľného jeho matke vydali po tom, ako jej ruské úrady dali na tri hodiny na potvrdenie súhlasu, že syna pochová bez verejného pohrebu. Hrozili jej pritom, že v prípade jej nesúhlasu Navaľného pochovajú v trestaneckej kolónii, v ktorej zomrel.