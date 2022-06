Téma nezávislosti Škótska je opäť na stole, premiérka Sturgeonová spustila kampaň za druhé referendum

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - Škótska prvá ministerka Nicola Sturgeonová odštartovala v utorok kampaň za druhé referendum o nezávislosti. Tvrdí, že Škótsku by sa po ekonomickej stránke darilo lepšie, ak by nebolo súčasťou Spojeného kráľovstva.Líderka Škótskej národnej strany (SNP) i decentralizovanej škótskej vlády uviedla, že zverejní prvý zo série dokumentov, v ktorých sú uvedené dôvody pre nezávislosť.Škótsko odmietlo nezávislosť v referende v roku 2014, keď 55 % voličov uviedlo, že chce zostať súčasťou Británie.Vláda britského premiéra Borisa Johnsona sa stavia proti novému referendu o nezávislosti a tvrdí, že táto otázka bola predchádzajúcim hlasovaním vyriešená.Sturgeonová však oponuje a argumentuje tým, že krajina sa odvtedy zmenila, predovšetkým v dôsledku odchodu Británie z Európskej únie, s čím nesúhlasí väčšina Škótov.„Keby sme v roku 2014 vedeli všetko o ceste, ktorou sa Spojené kráľovstvo vydá, nepochybujem, že by vtedy Škótsko hlasovalo za nezávislosť,“ povedala Sturgeonová.