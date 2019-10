Témou 15. ročníka literárnej súťaže rezortu obrany je M. R. Štefánik

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR vyhlásilo 15. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl. Jej témou je. Rezort obrany chce aj takýmto spôsobom podporiť záujem mladých ľudí o život a hodnoty tejto osobnosti novodobých dejín. Študenti sa môžu do súťaže zapojiť zaslaním literárnych príspevkov na e-mailovú adresu sutaz@mod.gov.sk do polnoci 3. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Danka Capáková.Žáner súťažných príspevkov je ľubovoľný, je však potrebné dodržať rozsah 400 až 500 slov, formát dokumentu a uviesť požadované údaje spolu so súhlasom na ich spracovanie. Všetky informácie o pravidlách súťaže sa nachádzajú na stránke ministerstva.Súťaží sa v dvoch kategóriách. V prvej sú študenti stredných škôl, vrátane osemročných gymnázií od kvinty vyššie a študenti špeciálnych škôl. V druhej súťažia študenti vysokých škôl vrátane externých študentov a študentov doktorandského štúdia. Víťazi v oboch kategóriách získajú finančnú odmenu.Po uzatvorení prvého kola budú súťažné práce hodnotené komisiou, ktorá do 22. novembra vyberie maximálne päť najlepších prác v oboch kategóriách, ktoré budú následne zaradené do druhého kola. V tejto fáze súťaže budú vybrané práce bez údajov o autoroch uverejnené na profile MO SR na sociálnej sieti. O finálnom poradí prác rozhodne verejnosť hlasovaním od 25. novembra do polnoci 2. decembra. Následne 3. decembra ministerstvo zverejní víťazov oboch kategórií.