Témou Svetového dňa zdravia je Univerzálna zdravotná starostlivosť

Ženeva 7. apríla (TASR) - Hlavným cieľom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je pokrytie obyvateľstva univerzálnou zdravotnou starostlivosťou. Kľúčom na dosiahnutie tohto cieľa je zaistiť, aby všetci ľudia dostali tú pomoc, ktorú potrebujú, vtedy, keď ju potrebujú, a tam, kde žijú, uviedla WHO pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý pripadá na 7. apríla.Vo všetkých kútoch sveta mnohé krajiny úspešne vykonávajú prácu v tomto smere. Napriek tomu, milióny ľudí doteraz vôbec nemajú nijaký prístup k zdravotnej starostlivosti. Mnohí iní ľudia sú nútení vybrať medzi zdravotnou starostlivosťou alebo inými výdavkami nevyhnutnými na každodenné prežitie, akými sú nákup potravín a oblečenia alebo dokonca bývanie. To je dôvod, pre ktorý sa otázka všeobecného pokrytia zdravotnou starostlivosťou stala v tomto roku témou Svetového dňa zdravia, informovala WHO.Tohtoročný Svetový deň zdravia stojí na polceste medzi Globálnou konferenciou o primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa konala 25.-26. októbra 2018 v Astane a Schôdzkou na najvyššej úrovni o všeobecnom pokrytí zdravotnou starostlivosťou plánovanou na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v septembri tohto roku.Vlaňajšie sympózium v Astane sa konalo pri príležitosti 40. výročia historickej Medzinárodnej konferencie o poskytovaní primárnej zdravotnej starostlivosti (Alma-Ata 6.-12.9.1978) a pripravili ho vláda Kazachstanu, WHO a Detský fond OSN (UNICEF).Svetový deň zdravia 2019 poskytuje príležitosť na zdôrazňovanie dôležitosti všeobecného (univerzálneho) pokrytia zdravotnou starostlivosťou, na akcentovanie významu dostupnosti zdravotníckych zariadení pre ľudí, ako aj na vyzdvihnutie dosahu tejto politiky na ekonomiku a spoločnosť ako takú, podčiarkla WHO.V súčasnosti takmer polovica ľudí na svete nedostáva základnú zdravotnú starostlivosť, uviedla ďalej WHO. Okolo 100 miliónov ľudí žije v krajnej biede a sú nútení vyžiť len s 1,90 dolára a menej na deň.Vyše 800 miliónov ľudí, čo je takmer 12 percent obyvateľstva sveta, vynakladá minimálne desať percent zo svojho rodinného rozpočtu na zdravotnícke služby, ktoré potrebuje pre seba, pre choré dieťa alebo iného člena rodiny. Všetky členské štáty OSN sa rozhodli, že sa pokúsia do roku 2030 dosiahnuť pokrytie obyvateľstva všeobecnou zdravotnou starostlivosťou.WHO začala oficiálne svoju činnosť po tom, čo 7. apríla 1948 vstúpili do platnosti jej stanovy. Diplomati, ktorí v roku 1945 položili základy OSN, rokovali aj o založení budúcej svetovej organizácie venujúcej sa problematike zdravotníctva. V súčasnosti má vyše 7000 profesionálnych pracovníkov, ktorí pôsobia v 150 úradoch rôznych krajín, ako aj v šiestich regionálnych úradoch. Sídlo WHO je v Ženeve.