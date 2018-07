Ilustračné foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 31. júla (TASR) - Tempo rastu inflácie vo Francúzsku sa v júli zrýchlilo viac, ako predpovedali analytici. Vyplýva to z predbežného odhadu štatistického úradu Insee.Podľa prvého odhadu Insee spotrebiteľské ceny v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v júli vzrástli medziročne o 2,3 % po júnovom zvýšení o dve percentá. Ekonómovia pritom očakávali, že inflácia sa v júli zrýchli na 2,1 %.Pod júlové tempo rastu inflácie vo Francúzsku sa podpísali najmä vyššie ceny energií, ktoré stúpli o 14,3 %. Aj ceny potravín a tabaku výrazne vzrástli.V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v júli mierne znížili, a to o 0,1 % po júnovej stagnácii. Analytici však očakávali ich väčší pokles, a to o 0,3 %.Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, vo Francúzsku v júli medziročne zrýchlil svoj rast na 2,6 % z júnového 2,3 % a medzimesačne klesol o 0,1 %.