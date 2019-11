Tempo rastu úverov v eurozóne sa v októbri zrýchlilo

Rozsvietená budova Európskej centrálnej banky 25. októbra 2017 vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 28. novembra (TASR) - Tempo rastu úverov pre firmy a domácnosti v eurozóne sa v októbri zrýchlilo po spomalení v predchádzajúcom mesiaci. To je dobrá správa pre Európsku centrálnu banku (ECB), ktorá v novembri odštartovala nový program stimulov na podporu hospodárstva. Ukázali to vo štvrtok údaje ECB.ECB v septembri schválila nové stimuly v nádeji, že zastaví pokles ekonomiky. Chce tak povzbudiť banky, aby naďalej poskytovali úvery reálnej ekonomike, a to aj vtedy, keď nedôjde k očakávanému oživeniu jej rastu.Z údajov ECB vyplýva, že rast úverov nefinančným podnikom sa v októbri zrýchlil na 3,8 % z 3,6 % v septembri. A tempo rastu úverov domácnostiam sa zvýšilo na 3,5 % z 3,4 % a je tak najrýchlejšie od začiatku roka 2009.A zároveň menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, si v októbri udržal stabilný rast o 5,6 %. Prekonal tak očakávania ekonómov, ktorí predpovedali, že sa jeho tempo spomalí na 5,5 %.Analytici pozorne sledujú tieto údaje, aby vyhodnotili efektívnosť opatrení ECB, ktorá sa snaží povzbudiť poskytovanie úverov a investícií v menovej únii, a to z dôvodu, že chce dosiahnuť oživenie hospodárskeho rastu a nízkej inflácie.