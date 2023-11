Témy korupcie a právneho štátu sú pre voličov mimoriadne dôležité, najhoršie je na tom hnutie Republika

Nekritický priestor v médiách

18.11.2023 (SITA.sk) - Témy korupcie a právneho štátu sledujú v alternatívnych médiách predovšetkým voliči strán, ktoré v nich dostávajú nekritický priestor.V týchto médiách nachádzajú informácie v súvislosti s korupciou najmä voliči hnutia Republika ), Slovenskej národnej strany (SNS) () a strany Smer - sociálna demokracia ). Informácie vychádzajú z najnovšej analýzy neziskovej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) , ktorá spomínané strany označuje ako tie, ktoré dostávajú nekritický priestor v alternatívnych médiách.Najmenej informácií z týchto médií čerpajú voliči strany Sloboda a Solidarita ). „Čitatelia alternatívy sú najčastejšie euroskeptici, národniari a ľudia v produktívnom veku od 34 do 54 rokov," uviedla organizácia.Voliči Republiky sú zároveň skupinou, ktorá najviac informácií súvisiacich s korupciou získava zo sociálnych sietí (). Patria tam však aj voliči Progresívneho Slovenska ) a SNS (). Najmenej takémuto zdroju informácií holdujú voliči Kresťanskodemokratického hnutia ). Podľa TIS ide najmä o mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov, čo je viac ako„Stabilných, naopak, zostáva 60 percent ľudí, ktorí sa aj pri témach korupcie a právneho štátu stále spoliehajú aj na tradičné spravodajské médiá, využívajúce štandardné novinárske metódy," informuje TIS.Takto sa vyjadrili najmä voliči hnutia Slovensko (predtým OĽaNO a priatelia) (), Progresívneho Slovenska (), Kresťanskodemokratického hnutia () a strany Hlas - sociálna demokracia ). Najmenej informácií z nich čerpajú voliči Republiky,, čo podľa organizácie nie je zanedbateľné číslo.„Mainstream k hlavným zdrojom informácií v témach korupcie a právneho štátu zaraďovali skôr eurooptimisti, v podobnom pomere liberáli a konzervatívci. Ich vekový priemer je vyšší, najmenej čitateľov je medzi mladými do 32 rokov (32 percent), pri 35-ročných a vyššie je to nad 60 percent," tvrdí TIS.Prieskum agentúry Focus pre TIS z októbra tohto roku na vzorke 1 014 respondentov ukázal, žeopýtaných zaradilo do trojice primárnych zdrojov informácií alternatívne médiá,respondentov zaradilo medzi primárne zdroje sociálne siete a ažpri témach korupcie zaradilo do top trojky aj informácie, ktoré čerpali od rodiny, kolegov či známych.„Celkovo až 69 percent obyvateľov Slovenska tak medzi hlavnými zdrojmi informácií o týchto témach uvádza aspoň jeden zo spomínaných troch zdrojov, ktoré sú väčšmi náchylné aj na skreslenia či manipulácie," upozorňuje TIS.