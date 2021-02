Tender Slovenskej pošty za milióny eur dostal stopku, dôvodom bol aj certifikát spájaný s Bödörovcami

V podmienkach sú nezrovnalosti

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta musela pozastaviť tender na bezpečnostné služby za viac ako 4,5 milióna eur. Prikázal to Úrad pre verejné obstarávanie na základe podnetu nadácie Zastavme korupciu . Ako informovala Xénia Makarová z nadácie, pošta od augusta hľadá dodávateľa pre technickú ochranu jej pracovísk, pričom mala nakúpiť online monitorovanie pobočiek či nové bezpečnostné kamery.V podmienkach súťaže sú však podľa nadácie nezrovnalosti, napríklad sa uvádzajú konkrétne výrobky s názvami, certifikáty a softvér, ktoré dodáva na Slovensku len jedna firma.„Pošta chce navyše nakúpiť staršie modely kamier, ktoré sa už bežne nevyrábajú. Medzi sporné časti patrí aj podmienka známeho certifikátu C4, ktorý je spájaný s firmami blízkymi rodine Bödörovcov ,” dodala Xénia Makarová s tým, že pochybnosti o tendri má aj advokátska kancelária AGM Partners, ktorá podnet v spolupráci s nadáciou pripravila. Ako upozornil Jakub Michalica, právnik AGM Partners, niektoré časti technickej špecifikácie v tendri sa zdajú byť rozporné so zákonom o verejnom obstarávaní a brániace efektívnej hospodárskej súťaži.Nákupy na Slovenskej pošte sleduje nadácia pozornejšie, lebo už v minulosti sa s nimi spájali podozrenia z obmedzenia súťaže a predraženia. Bežne sa technické zabezpečenie spojilo s fyzickým strážením pobočiek do obrovského tendra, čo zvýhodnilo najväčšie domáce SBS, ako napríklad firmu Bonul . Alebo sa do tendrov vložili zbytočné nároky na certifikáty, ktoré vopred určovali možných víťazov. Výsledkom týchto praktík bolo podľa nadácie, že verejné úrady na Slovensku míňali na bezpečnostné služby viac ako ich partneri v Českej republike.Z analýzy nadácie z roku 2019 vyplýva, že kým Česká pošta dala na stráženie svojich pracovísk 2,5 milióna eur, tak Slovenská pošta zaplatila ročne až 5,5 milióna eur. V sume je zahrnuté stráženie budov, elektronické zabezpečovacie systémy aj prevozy peňazí. Česká pošta má vlastnú SBS, ktorá je jej dcérskou firmou. Slovenská pošta zaplatila za sledované obdobie Bonulu vyše 39 miliónov eur.Ak Úrad pre verejné obstarávanie zistí, že súťaženie neprebehlo v súlade so zákonom, môže podľa nadácie celý tender zastaviť úplne a pošta bude musieť vypísať novú súťaž. Ako však upozorňuje nadácia, vláda už predstavila nové pravidlá pre verejné obstarávanie, ktoré priestor pre takúto kontrolu v zásade rušia. Po novom sa na neférové tendre budú môcť sťažovať len uchádzači a iba na súde. Mimovládne organizácie a Úrad pre verejné obstarávanie predmetnú novelu aj preto kritizujú.Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková , Úrad pre verejné obstarávanie doručil pošte 11. februára oznámenie o začatí konania. Slovenská pošta však na základe predmetného oznámenia o začatí konania a predbežného rozhodnutia nevie identifikovať, na základe koho a akého podnetu Úrad pre verejné obstarávanie začal konanie. V súčasnosti je samotný obstarávací proces po realizácii elektronickej aukcie, a to za účasti všetkých uchádzačov, ktorí predložili relevantné ponuky.