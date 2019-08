Tenis: Chlapci aj dievčatá SR postúpili do semifinále ME do 18 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

La Rochelle/Granville 6. augusta (TASR) - Slovenským tenistom sa po kvalifikačnej skupine na majstrovstvách Európy do 18 rokov vo francúzskom La Rochelle darilo aj na záverečnom turnaji družstiev. János Fekete, Lukáš Pokorný a Krištof Minárik zdolali Rakúsko 3:0 a postúpili do utorňajšieho semifinále, kde sa stretnú s reprezentáciou Talianska.zhodnotil kapitán František Horváth pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).Slovenské dievčatá zažili víťazný štart na ME do 18 rokov vo francúzskom Granville. Vo štvrťfinále zvíťazili nad výberom Maďarska 2:1 a postúpili do utorňajšieho semifinále. Úspešné boli obe singlistky, Viktória Morvayová aj Romana Čisovská zvíťazili bez straty setu. Na štvorhru nastúpila Morvayová po boku Michaely Kadlečkovej, po vyhratom prvom sete však v ďalších dvoch ťahali za kratší koniec. V semifinále si mladé Slovenky zmerajú sily s reprezentáciou Veľkej Británie, ktorá vyradila druhé nasadené Rusko.