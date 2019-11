Tenis-Masters: Tsitsipas víťazom dvojhry nad Thiemom

Grécky tenista Stefanos Tsitsipas reaguje po bodovom zisku proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi vo finále zápasu dvojhry na turnaji majstrov v Londýne 17. novembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. novembra (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas sa stal prvýkrát v kariére víťazom turnaja majstrov. Vo finále dvojhry zdolal vo vypredanej londýnskej O2 aréne ako nasadená šestka päťku "pavúka" Rakúšana Dominica Thiema po vyše dvaapolhodinovej trojsetovej bitke 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4). Dvadsaťjedenročný Tsitsipas dosiahol životný úspech. Stal sa najmladším šampiónom od novembra 2001, keď na singlovom Masters triumfoval vtedy 20-ročný Austrálčan Lleyton Hewitt. Za nedeľňajšie víťazstvo zinkasuje prémiu 1,354 milióna dolárov, do svetového rebríčka ATP Entry mu pribudne 1300 bodov.V úvode zápasu si obaja finalisti suverénne vyhrávali svoje podania, diváci videli iba málo výmen. Vo štvrtom geme sa Tsitsipas dostal k prvému brejkbalu, no Thiem ho odvrátil kvalitným forhendom a vyrovnal na 2:2. Za stavu 3:3 Tsitsipas nevynútenými chybami ponúkol Thiemovi dva brejkbaly, Rakúšan ich však nevyužil. Tsitsipas si dvakrát pomohol prvým podaním a výmenu následne zakončil bekhendovým volejom, na sieti mal vysokú úspešnosť. V ďalšom geme viedol Grék 40:15, no šance na zisk súperovho servisu nezužitkoval a o osude prvého setu rozhodol tajbrejk. V ňom 21-ročný Tsitsipas vyrovnal z 2:5 na 5:5, za stavu 5:6 odvrátil setbal, no koncovka patrila Thiemovi.V predchádzajúcich šiestich vzájomných dueloch dvoch hráčov s jednoručným bekhendom v piatich prípadoch uspel ten, ktorý vyhral prvý set. Tsitsipas však chcel upraviť túto štatistiku a v druhom dejstve londýnskeho súboja sa vybičoval k skvelému výkonu. Po dvoch brejkoch rýchlo odskočil Thiemovi na 4:0 a vynútil si tretí set. V celom druhom dejstve spravil Grék iba jedinú nevynútenú chybu a na jeho konto pribúdal jeden "winner" za druhým. Thiemovi nedal zadarmo ani jedinú loptičku. V treťom sete sa po rýchlom brejku ujal vedenia 3:1, no Thiem nezložil zbrane, v ďalších minútach otočil na 4:3 a o všetkom rozhodol druhý tajbrejk. V ňom Thiem vyrovnal z 1:4 na 4:4, no v koncovke slávil úspech Tsitsipas. Za stavu 6:4 premenil hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Thiemom na 3:4.Stefanos Tsitsipas (6-Gréc.) - Dominic Thiem (5-Rak.) 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4)