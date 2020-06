Tenis nie je celý život, Djokovičov otec posiela Federera do tenisového dôchodku

Djokovič musí tento rok počkať

Federera čaká operácia kolena

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Otec srbského tenistu Novaka Djokoviča nepatrí k fanúšikom Švajčiara Rogera Federera . Prostredníctvom médií mu niekoľkokrát adresoval štipľavé pripomienky a najnovšie tak učinil v rozhovore so srbskými reportérmi počas podujatia Adria Cup v Belehrade, na ktorom sa spoluorganizátorsky podieľa.Po víťazstve Novaka Djokoviča na tohtoročnom Australian Open jeho otec Srdjan vyhlásil, že nepotrvá dlho a Federerove rekordné zápisy sa budú otriasať v základoch."Novak tento rok vyhrá ďalšie tri grandslamové turnaje a vyrovná sa Federerovi. V októbri prekoná maximum v počte týždňov na čele rebríčka ATP a vyhrá aj OH v Tokiu," povedal Djokovič senior vo februári.Vtedy však ešte netušil, že súťažný tenis sa bude musieť podvoliť nastupujúcej pandémii koronavírusu, ktorá ochromila aj "biely šport".Došlo k zrušeniu Wimbledonu, a tak Djokovič v tomto roku určite neprekoná rekordéra v počte grandslamových titulov Federera (20). Srb má momentálne na konte 17 triumfov, pred ním sa ešte nachádza aj Španiel Rafael Nadal (19).Čoskoro 39-ročný Federer si už v tomto roku určite nezahrá, keďže sa rozhodol pre druhú operáciu pravého kolena. Srdjan Djokovič je však prekvapený, že rodák z Bazileja stále nehodlá "zavesiť raketu na klinec"."Prečo tento 40-ročný chlap hrá tenis napriek tomu, že by mohol odísť domov a robiť niečo zaujímavejšie? Pretože za sebou cíti dych Novaka a Nadala a skrátka nedokáže akceptovať, že budú lepší ako on. Človeče, vychovávaj deti, choď si zalyžovať, rob niečo iné... Tenis nie je celý život," povedal Srdjan Djokovič pre Sport Klub, citoval ho aj web sportowefakty.wp.pl.