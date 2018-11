Tenis-PSO: Kazašský kvalifikant Bublik víťazom dvojhry

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 11. novembra (TASR) - Kazašský kvalifikant Alexander Bublik sa stal víťazom dvojhry na 19. ročníku bratislavského tenisovom challengeru Peugeot Slovak Open. vo finále si v NTC poradil so šampiónom z roku 2012 Čechom Lukášom Rosolom za 66 minút 6:4, 6:4 a dosiahol životný úspech.Pre dvadsaťjedenročného rodáka z Ruska je to tretia singlová trofej na ATP Challenger Tour. V roku 2017 nenašiel premožiteľa na turnajoch v mexickej Cuernavace a v americkom Aptose. Z Bratislavy si odnáša prémiu 15.270 eur pred zdanením a 110 bodov do svetového rebríčka ATP Entry pre nasadzovanie. V jeho novom vydaní sa posunie z tretej stovky na 170. miesto.Rosol počas celého zápasu nevedel nájsť recept na kvalitné podanie Bublika, trápil sa na returne. Za stavu 3:3 po sérii nevynútených chýb stratil servis a mladý Kazach dotiahol úvodný set do úspešného konca. Za stavu 5:4 síce čelil dvom brejkbalom, no následne získal štyri fiftíny za sebou. Aj o osude druhého setu rozhodol siedmy gem, v ktorom Bublik vďaka kvalitným returnom a úderom presne na čiaru prelomil podanie Rosola.Na tohtoročnom Peugeot Slovak Open vyhral celkovo osem zápasov.uviedol Bublik počas slávnostného príhovoru.Rosol zložil súperovi kompliment.(ČR) 6:4, 6:4